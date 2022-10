Ballon d'or: "Il vaut mieux marquer un but qu'en arrêter un", l'amertume de Courtois après son classement

Le portier du Real Madrid, Thibaut Courtois, a été récompensé du trophée Yachine, lundi soir, pendant la cérémonie du Ballon d'or. Mais il a regretté sa 7e place au classement de la distinction individuelle, en remettant en cause les logiques de vote.

En recevant le trophée Yachine, lundi soir au théâtre du Châtelet à Paris, Thibaut Courtois s'est vu officiellement décerné le trophée de meilleur gardien d'Europe. Une juste récompense pour celui qui a été l'un des grands artisans du Real Madrid pour accéder aux titres en Liga ou en Ligue des champions la saison dernière.

"Je suis très heureux pour Karim Benzema"

En devançant Alisson et Ederson au niveau des votes, le Belge a montré que sa réputation de portier infranchissable n'était pas vraiment usurpée. Néanmoins, il a publiquement regretté que ses performances ne lui permettent pas de viser plus haut qu'une 7e place au classement du Ballon d'or. Interrogé après la cérémonie par la Cadena Ser, le gardien de 30 ans a détaillé le fond de sa pensée : "Tout d'abord, je veux dire que je suis très heureux pour Karim Benzema. Il semble qu'il vaut mieux marquer un but que d'en arrêter un. C'est une bataille qui reste à gagner. En voyant la logique du vote, je n'avais aucune chance de finir très haut, ni de le gagner bien sûr. Je ne dis pas que je devais le gagner ! Mais vous remportez la Liga, la Ligue des champions, votre équipe gagne grâce à vos arrêts... et vous ne terminez que 7e. Vous n'êtes même pas sur le podium. Dans le top 10, il n'y avait même pas de défenseur. Au moins cette année, ils ont inventé le trophée du meilleur gardien (rires)".

Sur son compte Twitter, le portier belge a notamment partagé le message d'un autre illustre gardien du Real Madrid, Iker Casillas. "Il est de loin le meilleur gardien de but au monde, écrit l'Espagnol. Ce dont je ne suis pas content, c'est de ne pas l'avoir mis sur le podium final pour ça. Je ne comprends toujours pas sur quoi se basent ceux qui votent."

Cette saison, les règles d'attribution de la plus prestigieuse récompense individuelle dans le monde du foot ont évolué. Les trois critères permettant d'établir le classement final sont les suivants : les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant des prétendants ; les performances collectives et le palmarès accumulé au cours de la saison ; la classe du joueur et son sens du fair-play. De nouveaux critères qui, pourtant, semblaient inscrire Courtois comme un prétendant légitime...