Panathinaïkos-OM: pourquoi Kondogbia n’a pas été remplacé avant son carton rouge

Sous la menace d’un second carton jaune très tôt dans le match, Geoffrey Kondogbia n’a pas été remplacé par Marcelino avant d’être averti une second fois et d’être expulsé, mercredi contre le Panathinaïkos (1-0)

Geoffrey Kondogbia (30 ans) conservera un goût amer de son premier match officiel avec l’OM. L’international centrafricain (11 sélections, 2 buts) a été exclu pour avoir reçu deux avertissements lors du 3e tour de qualification aller de la Ligue des champions sur le terrain du Panathinaïkos (1-0), mercredi. Le milieu a traversé toute la rencontre avec la menace de ce carton rouge après un premier jaune très sévère dès trente secondes de jeu pour une intervention jugée trop énergique par l’intransigeant arbitre roumain, Istvan Kovacs.

"Si à chaque fois qu'il y a un jaune, il faut faire changement, on va en faire beaucoup"

Il a finalement craqué en écopant un deuxième carton mérité (65e), consécutif à une semelle sur le pied d’un adversaire. Face à cette menace d’une exclusion, aurait-il fallu remplacer plus tôt l’ancien joueur de l’Atlético Madrid, évoluant à un poste exposé aux fautes? Marcelino, l’entraîneur de l’OM, a répondu à cette question à l’issue du match en justifiant son choix de laisser Kondogbia sur le terrain.

"C'est un milieu de terrain, a-t-il rappelé. J'aurai aussi pu faire un changement avec Leonardo Balerdi (également averti, ndlr). Geoffrey Kondogbia a de l'expérience. Le second jaune est arrivé comme il est arrivé. Si à chaque fois qu'il y a un jaune, il faut faire changement, on va en faire beaucoup."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Le Top de l'After Foot : Kamel, supporter de l'OM : "Ce match, c'était du vide total" – 09/08 13:54

A dix contre onze, l’OM a finalement craqué à cinq minutes du coup de sifflet final sur un but du Brésilien, Bernard (85e). "Le deuxième carton jaune qui nous oblige à rester à 10 joueurs a forcément eu un impact dans le déroulement du match, a reconnu le technicien espagnol. Même en infériorité numérique, l’équipe a montré une bonne défense. Ils ont essayé de tenir. Le Pana a eu une occasion et a marqué." L’OM a désormais rendez-vous mardi prochain (21h) au stade Vélodrome pour le match retour avec l’obligation de s’imposer par deux buts d’écart. Sans Kondogbia, qui sera suspendu.