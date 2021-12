Porto-Atlético: Pepe en veut à M.Turpin et au VAR

Pepe, défenseur de Porto, reproche à M.Turpin d’avoir cédé à la précipitation et de ne pas avoir su maintenir le calme lors du match très tendu entre Porto et l’Atlético de Madrid (1-3), mardi en Ligue des champions.

Le FC Porto a tout perdu (ou presque) mardi lors de la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des champions. Deuxième avant le coup d’envoi, le club portugais s’est incliné dans la "finale" face à l’Atlético de Madrid (1-3), mardi. Un revers qui coûte à Porto sa qualification pour les huitièmes de finale de la compétition au profit des Espagnols. Et cela laisse un goût amer à Pepe, capitaine portugais, qui regrette les nombreuses occasions gâchés mais aussi la précipitation de l’arbitre du match, le Français M.Turpin.

"Aujourd’hui, le VAR ne nous a pas aidés"

Ce dernier a infligé deux cartons rouges en deuxième période au moment où le match est devenu très tendu: un à Yannick Carrasco (67e), puis un autre à Wendell (70e). Il a même exclu le gardien remplaçant de Porto, Agustin Marchesin dans la cohue générale. "L'Atlético est plus allé sur ce chemin (de la confrontation, ndlr), a estimé l’ancien joueur du Real Madrid à l’issue du match. Le VAR est là pour aider mais aujourd’hui, il ne nous a pas aidés. Nous voulions calmer les esprits car nous étions plus forts sur le terrain. Mais en deux transitions, ils ont marqué deux autres buts."

Sergio Conceiçao, entraîneur de Porto, n’a pas accablé l’arbitrage à l’issue du match. Il a seulement regretté l’immaturité de ses joueurs alors que son équipe, menée 0-1 avant les expulsions, avait seulement besoin d’un nul pour se hisser au tour suivant.

"Nous voulions égaliser et gagner le match, il restait 30 minutes à jouer et puis il y a eu de la naïveté chez notre joueur (Wendell), a-t-il analysé. Ce n'est pas normal avec des adversaires réduits à dix. Les deuxième et troisième buts de l'Atlético étaient plus le résultat de notre façon de joueur avec le cœur plutôt qu’en ayant une stratégie, dans un match où nous avions tout à gagner." Troisième du groupe, l’Atlético se consolera avec la Ligue Europa.