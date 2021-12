Ligue des champions: Paris qualifié, mais avec le pire bilan de l’ère QSI

Le PSG a battu Bruges ce mardi lors de la sixième journée de la phase de poules de la Ligue des champions (4-1, sur RMC Sport 1). Deuxième de son groupe derrière Manchester City, le club francilien s’est rassuré mais signe tout de même le pire bilan de l’ère QSI au premier tour de la compétition, à égalité avec la saison 2018-2019.

Mauricio Pochettino et les joueurs du PSG ont quitté la pelouse du Parc des Princes avec un large sourire ce mardi après leur belle victoire contre Bruges (4-1). Assuré de finir deuxième du groupe A avant même cette sixième journée des poules de la Ligue des champions, le club francilien a fait le plein de confiance, et en particulier Lionel Messi et Kylian Mbappé. Mais malgré les doublés de l’Argentin et du Français, malgré ce dernier succès, Paris sort du premier tour avec le plus mauvais bilan de l’ère QSI à ce stade de la compétition.

Avec une défaite contre Manchester City, deux nuls à Bruges et à Leipzig ainsi que trois victoires à domicile, le PSG affiche onze points (sur dix-huit potentiels), avec 13 buts marqués et 8 encaissés.

Malgré la satisfaction apparente au sein du groupe parisien, la seule fois où Paris a aussi peu brillé en C1, c'était lors de la saison 2018-2019.

Dans une poule alors composée de Naples, Liverpool et Belgrade, les Parisiens avaient aussi terminé avec onze points. Mais contrairement à cette année, l’équipe portée par le trio Neymar-Cavani-Mbappé avait réussi à arracher la première place devant les Reds.

>> Le parcours du PSG en Ligue des champions est à suivre sur RMC Sport

Paris pas au mieux, un mauvais signe?

Si les Parisiens attendent désormais de connaître le nom de leur adversaire, il faudra faire encore mieux lors des huitièmes de finale. En 2018-2019, malgré sa première place, le PSG avait payé cher son niveau de jeu moyen.

Pire, le club avait subi la deuxième remontada de son histoire face à Manchester United. Victorieux à l’aller à Old Trafford, Paris avait perdu au retour contre les Red Devils sur son propre terrain. Un triste précédent que feraient bien de ne pas oublier les protégés de Mauricio Pochettino. Motif d’espoir, lors de cette saison 2018-2019, Liverpool avait gagné la Ligue des champions malgré sa deuxième place derrière le pire PSG de l’ère QSI.