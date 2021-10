PSG: avant Leipzig, Marquinhos salue la "solidarité" vue contre Manchester City

Alors que le PSG recevra ce mardi soir le RB Leipzig en Ligue des champions (21h, RMC Sport 1), son capitaine Marquinhos est revenu sur les deux premiers matchs dans la compétition. En saluant notamment le comportement de l'équipe contre Manchester City.

Co-leader du groupe A après deux journées, le Paris Saint-Germain pourrait faire un pas important vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions en cas de victoire face au RB Leipzig, ce mardi soir au Parc des Princes (21h, RMC Sport 1). Mais pour obtenir un résultat face à une équipe allemande en difficulté, le PSG devra s'inspirer davantage de son succès contre Manchester City (2-0, 28 septembre) que de son nul contre Bruges (1-1, 15 septembre).

C'est d'ailleurs ce que fait comprendre le capitaine Marquinhos dans une interview sur le site du club, où il débriefe le début de campagne européenne. "Même si l’on ne nous croit pas forcément, on dit souvent que les matchs de Champions League sont toujours difficiles, observe le Brésilien. Bruges l'a prouvé avec les deux premiers matchs qu’il a fait cette saison. Ils ont montré qu’ils pouvaient jouer contre de grandes équipes qui ont des grands joueurs, et qu'ils étaient prêts. La Champions League, c'est ça. Il faut jouer à cent pour cent tous les matchs parce qu'il n'y a pas de rencontre facile, pas de match gagné avant le coup d'envoi. Nous avons montré ça lors de ce match contre Manchester City, et il faut continuer ainsi parce qu'on a su gagner cette rencontre. C'était une victoire importante, mais rien n'est fait. Ce n'est que le début de saison, qu'un début de Champions League. Il faut juste continuer à travailler tranquillement et garder les pieds sur terre parce que c'était une belle victoire. Il faut la valoriser, mais continuer à travailler."

"On a vu Neymar venir défendre, Kylian qui a sauvé un ballon dans la surface... Leo a aussi fait des efforts"

Au-delà des trois points décrochés contre les Skyblues, le défenseur retient le visage et le comportement de l'équipe, face à un adversaire dominateur une bonne partie du match. Et cette impression d'un groupe "soudé". "On s'est tous dit ça, glisse-t-il. Même les gens qui viennent me parler m'ont dit que nous avions été très solidaires lors de ce match. On a passé quelques moments difficiles pendant la rencontre. On avait du mal à s'en sortir. Derrière, il fallait défendre, se donner à fond, et on a vu toute l'équipe capable d'être solidaire et solide défensivement. On ne parle pas que du gardien de but et des défenseurs, mais de toute l’équipe pendant tout le match. Cela a facilité les choses. Pendant le match, on a vu Neymar venir défendre, Kylian (Mbappé) qui a sauvé un ballon dans la surface aussi... Leo (Messi) a aussi fait des efforts. Ce sont ces petits détails qui font gagner une équipe. Ça a fait la différence."

Et ce pourrait de nouveau la faire pour la suite de la compétition. "Il faut trouver cette cohésion et ces automatismes sur le terrain pour qu'on puisse voir les joueurs briller, et faire de leur mieux pour qu'ils s'entendent très bien les uns avec les autres, estime Marquinhos. Je pense que petit à petit, ça va s'améliorer. J'espère qu'on va faire de belles choses cette saison."