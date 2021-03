PSG-Barça: Verratti et Paredes sous la menace d'une suspension

Deux joueurs du PSG sont sous la menace d’une suspension pour le tour suivant avant le 8e de finale retour de la Ligue des champions face au FC Barcelone, ce mercredi (21h, sur RMC Sport): Marco Verratti et Leandro Paredes.

Malgré la large victoire décrochée au match aller (1-4), le PSG ne calculera face au FC Barcelone, ce mercredi lors du 8e de finale retour de la Ligue des champions (21h, en direct sur RMC Sport 1). Pas question pour Mauricio Pochettino de faire tourner son effectif déjà privé de Neymar, pas suffisamment remis de sa blessure aux adducteurs, et Moise Kean, à l’isolement après avoir été teste positif au coronavirus.

Souvent dans le collimateur des arbitres

Deux joueurs devront faire attention: Marco Verratti et Leandro Paredes. S’ils prennent un avertissement face aux Catalans, ils seront suspendus pour le quart de finale aller en cas de qualification parisienne. L’Italien et l’Argentin ont déjà reçu deux cartons jaunes depuis le début de la compétition (tous les deux contre Leipzig et Manchester United en poule) et la suspension tombe au troisième. Méfiance donc pour les deux milieux de terrain, dans le collimateur des arbitres pour leur propension à discuter et à souvent contester les décisions.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder PSG-Barça en Ligue des champions

Neymar était également sous la menace d’une suspension mais son forfait évacue cette épée de Damoclès. La saison dernière, Angel Di Maria avait été suspendu pour le quart de finale face à l’Atalanta après avoir écopé d’un carton jaune contre le Borussia Dortmund à la fin du huitième de finale retour. L’Argentin avait pourtant été remplacé mais il avait été sanctionné pour s’être joint à l’attroupement général en fin de rencontre.

Face au Barça, Marco Verratti et Leandro Paredes devront jouer dans les règles et respecter les décisions sur le terrain mais aussi depuis le banc s’ils sont remplacés. "Nous devons gagner pour nous qualifier, ce sera notre approche dès la première minute, a prévenu Pochettino. Le début de match va être très important pour les deux équipes. Nous devons être consistants pendant 90 minutes. En foot, le plus important est d'être concentré. Nous allons débuter comme s'il y avait 0-0."