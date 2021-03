PSG-Barça: des feux d’artifice tirés dans la nuit près de l’hôtel des Catalans

Des supporters du PSG ont allumé des feux d’artifice, dans la nuit de mardi à mercredi, à proximité de l’hôtel parisien où logent les joueurs du FC Barcelone. Une initiative sans lien avec le Collectif Ultras Paris, visant à perturber les partenaires de Lionel Messi avant leur 8e de finale retour de Ligue des champions, ce mercredi au Parc des Princes (21h sur RMC Sport 1).

Ce n’est clairement pas le quartier le plus agité de la capitale. Surtout en période de couvre-feu. Mais le nord du 15e arrondissement a été sorti de son habituelle quiétude dans la nuit de mardi à mercredi. Vers 4h du matin. Des feux d’artifice ont été tirés à proximité du Champ de Mars. A deux pas de la Tour Eiffel. De quoi réveiller de nombreux riverains, étonnés et souvent agacés par un tel vacarme.

Certains ont tout de même vite compris de quoi il s’agissait. Ce spectacle pyrotechnique nocturne (et bien sûr non autorisé) a été orchestré par des supporters du PSG. Leur but? Perturber le sommeil des joueurs du FC Barcelone, endormis dans un établissement tout proche.

Un feu d’artifice devant l’hôtel des Parisiens à Barcelone

Les partenaires de Lionel Messi ont pris leurs quartiers à l’hôtel Pullman, situé avenue de Suffren, avant leur 8e de finale retour de Ligue des champions, ce mercredi au Parc des Princes (21h sur RMC Sport 1). Cette tentative de perturbation n’a rien à voir avec le Collectif Ultras Paris, qui avait demandé à ses membres de ne pas se rendre devant l’hôtel du Barça.

Lors du match aller, il y a trois semaines, des socios du club catalan avaient également tiré un feu d’artifice devant l’hôtel des Parisiens. En début de soirée. Ça n’avait pas empêché les coéquipiers de Kylian Mbappé, auteur d’un retentissant triplé, de s’imposer largement sur la pelouse du Camp Nou (1-4).