Messi: "Les Français connaissent les parfums, pas le football" les Argentins ne décolèrent pas

Les Argentins ne digèrent toujours pas les critiques émises sur Lionel Messi après le 8e de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid (1-0), mardi. L’entraîneur du Gimnasia de La Plata, Néstor Gorosito, s’en ainsi pris aux Français, coupables selon lui de s’être montrés bien trop sévères avec le Dieu du football argentin.

"Ils connaissent les parfums, pas le football", a-t-il lancé sur ESPN. Gorosito est un habitué de ce genre de sorte musclée. Celle-ci s’inscrit dans un contexte de grogne en provenance d’Argentine au sujet du septuple Ballon d’or.

La prestation de ce dernier face au Real est teintée d’un goût d’inachevé. Titularisé comme numéro 9, Mess a beaucoup décroché pour davantage participé au jeu. Mais il a connu un déchet assez important (23 ballons perdus, 82% de passes réussis) avant de manquer un penalty. Une lecture sévère pour de nombreux suiveurs qui estiment au contraire que La Pulga a été l’un des animateurs de la rencontre.

Sergio Agüero, son ami et ancien partenaire en sélection, a poussé un violent coup de gueule contre les médias français, mercredi sur Twitch. "Quelle merde cette histoire de penalty, la p… de sa mère, a-t-il lancé. En plus de ça, Leo a bien joué, a cassé des lignes. Ce n’est pas parce que c'est un ami, mais parce qu'il a joué fort. Il était bien et très actif. En France, les magazines et les journaux l'ont tué. Ce sont des connards. J'ai eu une interview avec un magazine français. Mais j’ai dit: "Non, parce que je soutiens Leo Messi". Point. Alors au revoir, à bientôt. Maintenant, je suis en colère."

"C’est une erreur de casting pour l’instant, a tranché Jérôme Rothen, membre de la Dream team RMC Sport. Bien sûr qu’au niveau merchandising, c’est magnifique d’avoir attiré Leo Messi. Les maillots sont vendus et les gens viennent voir jouer Messi au PSG. Mais il faut reconnaître que sportivement, il n’amène rien au PSG. Le plus problématique, c’est que ce soir c’est un grand match, c’est là qu’on attend les grands joueurs et ce soir, c’est plus un boulet qu’autre chose. Il y a les erreurs techniques, les pertes de balle, le penalty raté mais ça peut arriver à tout le monde. Mais c’est surtout dans le comportement. Il regardé ses chaussures, on a l’impression qu’il n’est pas heureux. Quand il tire les coups de pied arrêtés il y va d’une façon bizarre."