PSG: "Ça reste un génie", Da Fonseca défend Messi face aux critiques

Pour Omar Da Fonseca, consultant pour beIN Sports, les critiques contre Lionel Messi, après son match décevant face au Real Madrid (1-0) en Ligue des champions, sont trop dures. Il a pris la défense de l'attaquant parisien ce jeudi dans l'émission "Rothen s'enflamme" sur RMC.

Ne comptez pas sur Omar Da Fonseca pour dire du mal de Lionel Messi. Grand admirateur du septuple Ballon d’or, le consultant de beIN Sports a pris sa défense jeudi dans l’émission Rothen s’enflamme, deux jours après sa prestation décevante face au Real Madrid (1-0) en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

>> Les podcasts de l'émission Rothen s'enflamme

Globalement à la peine depuis son arrivée au PSG l’été dernier, l’ancien maître à jouer du FC Barcelone, 34 ans, a encore souffert au Parc des Princes. Avec un déchet technique important, une succession de mauvais choix et un penalty raté devant Thibaut Courtois. Mais pour Da Fonseca, les critiques contre Messi sont trop dures.

Il aurait aimé qu'il laisse le penalty à Mbappé

"Il a dribblé tellement d’adversaires qu’on aimerait qu’il dribble le temps. Ce n’est pas gagné. Il a tellement habitué les gens à des choses impossibles. Tout le monde veut jouer comme Messi mais lui joue comme personne. Il commence maintenant à jouer comme tout le monde. Il fait certaines choses plus prévisibles mais pour moi, ça reste un génie", a-t-il détaillé sur l’antenne de RMC.

>> Le meilleur de la Ligue des champions est à suivre sur RMC Sport, abonnez-vous à nos offres

"Il a donné tellement d'envie et de désir qu'on veut qu'il casse tout le temps la baraque. Je trouve qu’il progresse. Et le jour où il faudra écrire sur son talent, ça ne rentrera pas dans une encyclopédie. Quand il va arrêter, les poteaux de corner et les ballons vont pleurer", a-t-il insisté. L’ancien attaquant argentin a toutefois un bémol sur la prestation de Messi face au Real : "Je n'ai pas compris qu'il n'ait pas laissé le penalty à Mbappé. Il l’a déjà fait à Barcelone avec Luis Suarez et Neymar. Vu son âge et son expérience, il a encore cette faculté de savoir qu'il doit bonifier Mbappé."