PSG: pourquoi la presse argentine ne comprend pas les critiques des médias français sur Messi

Décevant lors de la victoire du PSG face au Real Madrid (1-0) mardi en Ligue des champions, Lionel Messi n'a pas été épargné par les critiques dans les médias français. Un traitement qui passe très mal en Argentine.

Le débat fait rage depuis deux jours. Il y a d’un côté ceux qui estiment que Lionel Messi a rendu une copie indigne d’un septuple Ballon d’or mardi lors de la victoire du PSG face au Real Madrid (1-0) en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Et puis il y a ceux qui défendent coûte que coûte le génie argentin, convaincus qu’il ne mérite pas les critiques subies depuis deux jours. D’autres sont plus nuancés. Oui, l’ancien Barcelonais a raté un penalty devant Thibaut Courtois, il n’a pas eu le même rendement que Kylian Mbappé, et les supporters parisiens sont en droit d’attendre beaucoup mieux de la part d’un tel joueur. Mais sa prestation n’a pas non plus été catastrophique.

Les médias français se voient même reprochés d’avoir été beaucoup trop sévères envers le numéro 30 parisien. "Quelle merde ce penalty de Leo, la p… de sa mère, a ainsi lancé son ami Sergio Agüero lors d’un live Twitch. En plus de ça, Leo a bien joué, a cassé des lignes. Ce n’est pas parce que c'est un ami, mais parce qu'il a joué fort. Il était bien et très actif. En France, les magazines et les journaux l'ont tué. Ce sont des connards." Antoine Kombouaré, entraîneur du FC Nantes, a aussi pris sa défense en conférence de presse : "Moi Messi, on ne touche pas ! Je vous donne mon avis hein ! Je ne critiquerai jamais Messi. J’adore le joueur. Toutes les critiques envers lui sont très dures. Ça n'a jamais été quelqu'un qui court dans tous les sens (…) Il a son âge (34 ans) mais il est encore très bon." En Argentine, c’est un sentiment d’incompréhension qui domine vis-à-vis du traitement médiatique réservé à Messi en France.

"On a été surpris et déçus"

Questionné par RMC Sport, Christian Martin, correspondant argentin en Europe pour ESPN, parle même d’un "manque de professionnalisme" et d’une "façon sauvage de critiquer Messi". "C’est perçu sans objectivité avec des mauvaises intentions par rapport à l’analyse du match, insiste-t-il. Ils manquent de connaissances ou ont de mauvaises intentions. On a cette perception depuis quelques mois. Au début c’était le début de la relation, on a eu l’amour et la passion quand Leo est arrivé à Paris. Mais on avait prévu que ça allait changer l’hiver. Le championnat français est dur, ce n’est pas aussi facile que les gens pensaient. Mais on a été surpris et déçus du manque de professionnalisme. S’il y a des mauvaises intentions ou un manque de connaissance, c’est un manque de professionnalisme." Héros quasi-intouchable dans son pays, encore plus depuis le sacre en Copa America l’été dernier, Messi sait qu'il peut compter sur le soutien indéfectible de ses compatriotes.

"On parle seulement de Messi. Il y a aussi des choses comme ça en Argentine mais nous on voit un Messi content, qui a retrouvé le sourire, qui a été reçu avec beaucoup de passion par les supporters. Je ne crois pas que la presse (française) montre ce que pensent les gens parce qu’on leur parle, on va à tous les matchs. Il y a l’envie de parler de Mbappé qui est très bon mais aussi de critiquer de façon sauvage Messi. Surtout dans ces moments alors que Messi fait du PSG sa priorité", appuie Christian Martin. Conscient qu’il aurait pu peser de manière plus importante sur ce PSG-Real, mais vite réconforté par Neymar après le match, Messi aura l'occasion de se reprendre samedi sur le terrain du FC Nantes (21h), pour le compte de la 25e journée de Ligue 1.