PSG-Bayern: Boateng a appris son départ du club quelques heures avant le match aller

Alors que Jerome Boateng quittera le Bayern Munich à la fin de la saison, le départ de l'international allemand lui aurait été signifié par son directeur sportif, après le dernier entraînement des Bavarois précédant le quart de finale aller de Ligue des champions perdu face à Paris (2-3).

Défait à domicile lors du match aller par le Paris Saint-Germain (2-3), le Bayern Munich n’aborde pas son quart de finale retour de Ligue des champions de mardi (21 heures, à suivre en direct sur RMC Sport 1) de la meilleure des manières. Tant sur le plan sportif, qu’extra-sportif. Confronté à de nombreuses absences dans son effectif, le géant bavarois doit également faire avec des conflits internes dans le club. L’entraîneur Hans-Dieter Flick et le directeur sportif Hasan Salihamidžić ne cachent ainsi plus leurs désaccords, dont le plus tenace mène à la situation de Jerome Boateng.

"C’était une décision commune de la direction du club et l’entraîneur est également impliqué"

Le défenseur international allemand, 32 ans et 76 sélections, quittera le Bayern Munich à l’issue de la saison. Salihamidžić avait officialisé son départ en marge de la rencontre face au PSG mercredi dernier, confirmant que le défenseur allemand allait quitter le club librement cet été : "J’ai parlé à Jerome. Son contrat arrive à expiration et ne sera pas renouvelé. C’était une décision commune de la direction du club et l’entraîneur (Hansi Flick) est également impliqué", assurait-il à Sky Deutschland.

Flick ne semble toutefois pas du même avis, et aurait souhaité prolonger son défenseur, une situation qui engendre depuis plusieurs jours de vives tensions dans les hautes sphères du club. Mais ce qui paraît plus surprenant encore, c’est le timing utilisé par le club pour annoncer sa non-prolongation au joueur. Selon SPORT1, Boateng aurait appris son départ… le matin même du match face à Paris, après la dernière séance d’échauffement et de la bouche de son directeur sportif. Pas le meilleur moyen de préparer une telle rencontre, et une annonce cruelle pour un élément majeur de l’effectif bavarois depuis 2011.

Le champion du monde 2014, qui a disputé 31 matches cette saison, dont 22 de championnat, s’est ensuite assis sur le banc lors du quart de finale aller. N’en sortant que suite à la blessure, peu avant la mi-temps, de Niklas Süle (42e), le titulaire en défense centrale au côté de David Alaba.