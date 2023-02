PSG-Bayern: contesté en Allemagne, Nagelsmann joue lui aussi gros face à Paris

A quelques heures du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, ce mardi (21h) au Parc des Princes, les débats se concentrent en Allemagne sur l’avenir de Julian Nagelsmann.

Les débats en France s’attardent logiquement sur les difficultés rencontrées par le PSG en 2023, et elles sont importantes. Mais le Bayern Munich, bien qu’il ait réagi sportivement avec trois victoires consécutives, a lui aussi ses propres problèmes à régler, lesquels pourraient perturber l’approche du choc face au Paris Saint-Germain, ce mardi (21h) au Parc des Princes.

Les trois mois agités qu’il a traversés ne sont pas encore derrière lui. La presse allemande n’est pas forcément rassurée par les dernières sorties du Bayern, et s’interroge sur le cas Nagelsmann. Après deux éliminations consécutives en quarts de finale en Ligue des champions, l’entraîneur allemand joue sa légitimité. D’aucuns osent même affirmer qu’il joue "un match pour son avenir" à Paris. L’enjeu est énorme.

"Il n’a pas le droit de se tromper, il ne peut pas se planter sur son onze de départ, sur son schéma, sur son animation. Encore faut-il que ses joueurs aient envie de se battre complètement”, a expliqué Polo Breitner, notre spécialiste du foot allemand dans l’After Foot. C’est la principale source d’inquiétude en Allemagne, à quelques heures du coup d’envoi, les joueurs ont-ils seulement envie de suivre leur entraîneur ?

L’ambiance est assez délétère à Munich depuis les révélations du magazine allemand autour de la polémique avec le gardien Manuel Neuer (forfait jusqu’à la fin de la saison). De nombreux joueurs se sont solidarisés autour de l’international allemand, dont l’attaquant Thomas Müller. Dans ce contexte tendu, le contenu du match contre Bochum (victoire 3-0) n’a pas été du goût de Julian Nagelsmann.

"Les joueurs ne doivent-ils pas eux aussi être à la hauteur ?"

Les difficultés de son équipe - ultra offensive, en 3-1-6 - face à un bloc bas lui ont fortement déplu, d’où les critiques formulées à l’encontre de ses joueurs. "C’est ce que je dis toujours à mes enfants, quand je les gronde: Je sais qu'ils ont beaucoup de potentiel. Si je me mets en colère, c'est uniquement parce que je sais ce dont ils sont capables, ce sont d’excellents joueurs", a évacué le coach du Bayern à la veille du choc européen contre le PSG.

"Reste à savoir si les critiques formulées samedi à l'encontre de l'environnement et de l'équipe de Julian Nagelsmann étaient excessives, superflues ou si elles arrivaient au bon moment. Le fait est que le huitième de finale contre Paris est extrêmement important pour lui après l'embarras de l'année dernière contre Villarreal", concède la légende du Bayern (1984-1988, 1992-2000), Lothar Matthaüs (61 ans).

Ce rendez-vous européen constitue un véritable crash test pour une équipe contestée dans son championnat, affaiblie par une crise en interne, et qui ne paraît plus en mesure d’écraser n'importe quelle grosse cylindrée européenne comme elle était capable de le faire dans un passé récent. "Si ça se passait mal demain soir, ça pourrait éclater du côté de la Säbener Strasse (siège du Bayern Munich)", craint Polo Breitner.

"Cette discussion publique sur le fait que l'entraîneur doit maintenant tenir ses promesses m'énerve, s’agace pour sa part l'ancien milieu du Bayern Munich (1996-1999) Mario Basler (54 ans), interrogé par Sport1. Les joueurs ne doivent-ils pas eux aussi être à la hauteur ? Tout le monde doit être à la hauteur, y compris l'entraîneur lors de la préparation du match, mais il n'est pas sur le terrain. Si Goretzka rate le cadre de trois mètres devant le but vide, Nagelsmann ne peut rien faire. Ce sont ceux qui jouent qui doivent faire le nécessaire avant tout !"

La présence ou pas de Kylian Mbappé sur la feuille de match pourrait changer la donne. Car si l’équipe polymorphe du Bayern dispose de sérieux atouts sur le plan offensif, un doute subsiste sur la défense bavaroise en l’absence de Lucas Hernandez. Sera-t-elle disposée dans un schéma à trois ou à quatre ? Le mystère demeure.

Toujours est-il que le Néerlandais Matthijs De Ligt n’offre pas les mêmes garanties que le Français Dayot Upamecano, dont il ne parvient pas à compenser les montées. L’ancien Turinois marque rarement ses adversaires correctement et éprouve de grosses difficultés à se retourner. Face à une équipe comme le Bayern qui met autant de joueurs devant le ballon, la vitesse de Kylian Mbappé serait un atout indispensable pour modifier les équilibres et inverser le rapport de force. Julian Nagelsmann le sait, et le craint forcément.