PSG-Bayern: Nagelsmann explique pourquoi il n'a jamais misé sur un forfait de Mbappé

Julian Nagelsmann s’est exprimé ce lundi sur le retour de Kylian Mbappé dans le groupe du PSG pour le huitième aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (mardi, 21h sur RMC Sport 1). A la veille du match, l’entraîneur bavarois a expliqué pourquoi il a toujours cru - ou du moins toujours envisagé - à la présence de l’attaquant français.

Touché à l’ischio-jambier gauche contre Montpellier, le 1er février, Kylian Mbappé semble avoir gagné sa course contre la montre pour revenir à temps pour la Ligue des champions. Après un retour surprise à l’entraînement, l’attaquant français figure bien dans le groupe pour le huitième de finale aller ce mardi au Parc des Princes (21h sur RMC Sport 1). Personne ne l’avait vu venir…sauf Julian Nagelsmann qui a rapidement suggéré un bluff de la part du PSG et s’en est expliqué à la veille du choc continental.

"Si je suis un voyant? Je n’étais pas si sûr que Kylian Mbappé allait jouer, j’ai essayé de l’expliquer, a indiqué le technicien allemand lors de son passage en conférence de presse ce lundi. Je devais le dire avant le match car si j’avais dit après le match que nous avions fait tout ce que nous pouvions, on aurait dit que j’adoucissais les choses sur ma performance."

>> Toutes les infos avant PSG-Bayern

Anticiper le fait qu’il puisse être capable de jouer"

Après s’être entraîné individuellement dimanche, Kylian Mbappé a participé à toute la séance collective du PSG ce lundi. Mais rien n’indique pour le moment que le Français puisse bien tenir sa place contre le Bayern. Qu’il joue ou pas, Julian Nagelsmann veut parer à toute éventualité.

"Quand il s’agit de Kylian Mbappé, au moment de préparer mon équipe, je dois les préparer à ce qu’il soit présent sur le terrain. Par opposition au fait de les préparer en partant du principe qu’il ne jouerait pas, dans ce cas il y aurait eu beaucoup de questions sur le fait que j’étais aveugle, a encore enchaîné l’entraîneur bavarois. Je ne savais pas si Kylian allait jouer ou pas lors de ce match. J’ai simplement essayé d’anticiper le fait qu’il puisse être capable de jouer."

>> Tous les matchs du PSG en Ligue des champions c’est sur RMC Sport

Nagelsmann convaincu que Mbappé va débuter

A l’instar de Jérôme Rothen qui pense la même chose, Julian Nagelsmann veut croire à une titularisation de Kylian Mbappé lors de ce duel entre le PSG et le Bayern. Mais que cela soit dès le début ou plus tard dans le match, le technicien allemand sait le danger que constitue l’attaquant sur le pré.

"Maintenant je pense qu’il va débuter ce mardi, a lancé l’entraîneur du Bayern avant de nuancer un peu. Mais il pourrait aussi entrer vers la soixantième minute et jouer en contre avec sa vitesse quand nous serons fatigués. Le fait est qu’il y a des équipes qui aiment avoir beaucoup de contrôle pendant les matchs. Le fait est que Kylian Mbappé est le genre de joueur qui apporte une grosse qualité et de la vitesse. Nous sommes préparés de manière générale à plusieurs scénarios différents."

Et Julian Nagelsmann de conclure sur la présence ou non de Kylian Mbappé contre Munich: "Et bien sûr que cela change un peu les choses concernant notre approche du match. Cela ne veut pas dire que, s’il ne joue pas, on va changer tout notre plan de jeu pour le match. Nous avons aussi l’envie de produire du bon football sur le terrain."