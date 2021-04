PSG-Bayern: Dagba chambre les Bavarois en tweetant en allemand

Le vestiaire du PSGg n'a semble-t-il pas oublié quelques provocations de la part du Bayern Munich à l'issue de la dernière finale de la Ligue des champions. Après la qualification pour les demi-finales de la compétition ce mardi, face aux Bavarois, Colin Dagba a profité pour féliciter son équipe avec un tweet écrit en allemand.

Titulaire à l'aller et au retour lors de ce quart de finale face au Bayern Munich, Colin Dagba a participé à la qualification du PSG. Forcément celui aligné sur le côté droit de la défense par Mauricio Pochettino était un homme heureux ce mardi malgré la défaite parisienne (1-0). Et un brin chambreur aussi.

"Unglaublich", a tweeté en allemand sur ses réseaux sociaux Colin Dagba pour revenir sur cette qualification "incroyable", en version française. Capitaine du PSG en l'absence du PSG, Presnel Kimpembe lui a répondu publiquement par un " Toi unglaublich", avec un coeur, pour féliciter la prestation de son partenaire de défense.

Le Bayern Munich avait chambré le PSG en août dernier

Le Bayern Munich et le PSG se retrouvaient un peu moins de huit mois après la dernière finale de Ligue des champions, disputée lors du Final 8 à Lisbonne et remportée par les Bavarois. L'équipe entraînée par Hansi Flick n'avait pas hésité d'ailleurs à chambrer les joueurs du PSG après la victoire. Manuel Neuer avait par exemple adressé un énorme clin d'oeil à l'OM après cette finale remportée.

Manuel Neuer avait à l'époque posté une photo, au lendemain de la victoire, se localisant au Vélodrome. "Paname, c'est la Champions League", résonnait aussi dans les vestiaires du Bayern Munich le 23 août dernier, comme l'avait montré Michaël Cuisance sur ses réseaux sociaux... parti depuis en prêt du côté de l'OM.

Le PSG a cette fois sorti son bourreau et le tenant du titre de la compétition. Neymar et ses coéquipiers peuvent désormais envisager la suite de la Ligue des champions, où ils espèrent toujours décrocher le premier titre de l'histoire du club dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Pour cela, il faudra sortir au prochain tour le vainqueur de la confrontation entre Manchester City et le Borussia Dortmund.