PSG-Bayern: Galtier évoque "une discussion" avec les joueurs dans le vestiaire après la défaite

Si le PSG a été battu par le Bayern mardi soir en 8e de finale aller de Ligue des champions (1-0), Christophe Galtier garde beaucoup d'espoir pour le match retour, le 8 mars prochain à Munich. Et c'est visiblement le message qu'il a fait passer à ses joueurs dans le vestiaire.

Le PSG a grillé son joker, mais Christophe Galtier ne baisse pas les bras. Alors que son équipe a été battue par le Bayern ce mardi soir en 8e de finale aller de Ligue des champions (1-0), le coach parisien a voulu garder espoir en vue du match retour à Munich, le 8 mars prochain. Et c'est visiblement ce qu'il a dit à ses hommes après la rencontre.

"Les 25 dernières minutes donnent de l'espoir, a-t-il indiqué en conférence de presse. J'espère qu'on pourra récupérer des joueurs et de la fraîcheur dans trois semaines. Je pense au milieu de terrain, à Nordi Mukiele, à Kim (Kimpembe) qui n'a joué qu'une mi-temps. Ce soir il n'y a pas d'éliminé, pas de qualifié, c'est la réalité. Je fonde beaucoup d'espoirs. On a eu une discussion dans le vestiaire avec mes joueurs."

Et de poursuivre: "Il y aura un match à jouer dans trois semaines, si on a la capacité de le jouer comme les 25-30 dernières minutes, on peut avoir l'espoir de gagner au Bayern. Gagner au Bayern, ça peut vous amener aux tirs au but ou à la qualification."

"On a eu une heure de jeu difficile, on s'y attendait"

Pour cela, il faudra tout de même offrir bien plus que ce mardi au Parc. Car le Paris Saint-Germain (un seul tir à la pause) a été malmené pendant plus d'une heure par l'équipe de Julian Nagelsmann.

"On a eu une heure de jeu difficile face à une équipe qui nous a privé de ballon, qui a eu une grosse possession, qui est venue nous presser, analyse Galtier. On s’y attendait, sur notre onze de départ il n’y avait pas beaucoup de profondeur donc on se doutait qu’ils allaient venir nous presser très haut. Ça a été le cas. On aurait pu espérer avoir plus d’animation sur les côtés par rapport à nos latéraux, malheureusement Achraf Hakimi a été très rapidement diminué lors de la première période. Après il y a peut-être une question de timing, juste au moment où l’on prépare les changements (en seconde période) et que Kylian allait pouvoir entrer, on prend ce but. C’est dommageable, même si le Bayern aurait mérité marquer durant cette heure de jeu."

"Après on a eu 25-30 minutes assez intéressantes avec beaucoup plus de vitesse, de profondeur, de connexion entre les uns et les autres, continue le technicien. Je suis repassé sur une organisation où les joueurs ont plus de repères. L’apport de Kylian et les associations avec Ney et Leo ont apporté. La participation de Nuno Mendes aussi, malheureusement on n’a pas pu avoir la même chose à droite. Marqui était un peu touché aussi, il a dû serrer les dents sur son côté. On a eu deux-trois situations, malheureusement ça n’a pas suffi. Voilà."