PSG-Bayern: Pochettino explique pourquoi Verratti est sur le banc

Au micro de RMC Sport à une heure du coup d'envoi de PSG-Bayern, en quart de finale retour de la Ligue des champions, Mauricio Pochettino a estimé que le scénario de ce match pouvait être bien différent de celui de l'aller. Et l'Argentin a expliqué la présence de Marco Verratti sur le banc au coup d'envoi.

Après avoir grandement souffert à l'aller, malgré la victoire 3-2, Mauricio Pochettino s'attend à un match "complètement différent" pour ce quart de finale retour de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. "Chaque rencontre a sa complexité. Nous savons qu'il faut gagner pour aller en demi-finale. L'équipe est bien et a de l'envie", a déclaré l'entraîneur argentin en exclusivité sur RMC Sport 1, avant le coup d'envoi prévu à 21 heures.

Ainsi, même si le jeu en contre a bien fonctionné à l'Allianz Arena, Mauricio Pochettino préférerait avoir les commandes de la rencontre: "On essaie de se préparer à dominer le match. Parfois ce n'est pas toujours possible. On veut dominer, mais le Bayern Munich est l'une des meilleures équipes et ce sera difficile".

Pochettino: "Verratti revient du Covid, il a eu des symptômes qui l'ont affecté"

Au milieu de terrain, Leandro Paredes fait son retour de suspension. Mais le coach parisien ne veut pas insister sur sa présence. Il a ainsi rappelé que ce dernier avait été titulaire lors du huitième de finale retour contre le FC Barcelone (1-1). Ce match avait été largement dominé par les Catalans. "Contre le Barça, ici, on a eu 30% de possession avec Verratti et Paredes. C'est plus une question de rendement collectif. L'important est que tous les joueurs aient la capacité de bien gérer la rencontre, le tempo".

En ce qui concerne Marco Verratti, remplaçant après avoir manqué l'aller à cause du coronavirus, une entrée en jeu pourrait avoir lieu en seconde période. "Pour ce genre de décision, on est forcément en lien avec le domaine médical. Il revient du Covid, il a eu des symptômes qui l'ont affecté, a expliqué Mauricio Pochettino à propos de l'Italien. Au niveau physique, il y a une petite inconnue et il manque un peu de rythme. J'espère qu'on pourra le faire jouer, si on en a besoin en cours de match."