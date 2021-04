PSG-Bayern: les images de la grosse fête dans le vestiaire parisien

Grâce à sa victoire à l’aller à Munich (3-2), et malgré sa défaite au retour à Paris ce mardi (0-1), le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions pour la troisième fois de son histoire. Les joueurs parisiens ont bien fêté ça dans le vestiaire.

"On est en demies, on est en demies, on est demies !" C’est le chant de la victoire pour les joueurs du PSG, qui ont décroché ce mardi soir leur qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions. Vainqueur à l’aller sur la pelouse du Bayern Munich (3-2), le club parisien s’est incliné au retour au Parc des Princes (0-1) mais a assuré sa présence dans le dernier carré de la plus prestigieuse compétition européenne pour la troisième fois de son histoire après 1995 (élimination en demi-finales par l’AC Milan) et 2020 (finaliste face au Bayern).

Mbappé et les Parisiens debout sur les tables

Dans le vestiaire, la fête a donc été belle. Debout sur les tables au milieu, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont laissé éclater leur joie. Les accolades ont aussi été intenses entre le président Nasser Al-Khelaïfi et ses joueurs ou encore entre Neymar et Keylor Navas. Les Argentins Leandro Paredes, au cri communicatif "Vamos" (Allez), Angel Di Maria, auteur d’un grand match, et Mauro Icardi, forfait mais présent dans le vestiaire, ont participé aux festivités.

Presnel Kimpembe, capitaine en l’absence de Marquinhos, en feu en tribunes au coup de sifflet final, pouvait être fier de son équipe. C’est Paris qui participera aux demi-finales de la Ligue des champions dans deux et trois semaines, avec le match aller à domicile face à Manchester City ou Dortmund (2-1 à l’aller pour le club anglais). Après le Barça en huitièmes de finale, le PSG a fait tomber un autre ogre européen. Pour le devenir lui-même bientôt ?