PSG-Bayern: cinq chiffres prometteurs pour Paris avant le match retour

Avant d’accueillir le Bayern Munich en quart de finale retour de Ligue des champions, ce mardi à 21h, les Parisiens pourront emmagasiner encore plus de confiance en prenant connaissance de ces cinq statistiques encourageantes après leur succès acquis à l’aller (3-2).

Le PSG s’est donné les moyens de rêver. Et d’espérer que le reste suivra. Vainqueur héroïque du Bayern Munich à l’Allianz Arena en quart de finale aller de Ligue des champions (2-3), mercredi dernier, le Paris Saint-Germain vise désormais la qualification pour les demi-finales de la compétition. Les hommes de Mauricio Pochettino, bien que diminués, attaqueront confiants la manche retour de ce choc européen tant attendu face aux champions d’Europe, ce mardi soir au Parc des Princes (21h, en direct sur RMC Sport 1).

D’autant que, grâce à leur succès la semaine passée et aux trois buts inscrits à l’extérieur par Kylian Mbappé (doublé) et Marquinhos, les chiffres leurs sont favorables en vue d’une accession au dernier carré de la C1. Passage en revue de ces stats rassurantes, de la plus encourageante à la plus anecdotique :

► 2-3 à l’extérieur, 100% de chance de qualification

Bien sûr, avec le Paris Saint-Germain, il s’agit de se méfier de ce genre de statistique. Le passé proche l’a douloureusement prouvé. Mais sur huit occurrences, jamais une équipe battue 2-3 à domicile à l’aller d’une rencontre à élimination directe de Ligue des champions n’est parvenue à se qualifier au final. Normalement, ça devrait le faire. Pas de blague, cette fois.

► Le PSG a toujours battu le Bayern à domicile en Ligue des champions

Paris a reçu quatre fois le Bayern dans son histoire, pour quatre succès : 2-0 en 1994-95, 1-0 en 1997-98, 3-1 en 2000-01 puis 3-0 en 2017-18. Durant ces quatre rencontres, toujours disputées en phase de poules, le PSG a même gardé sa cage inviolée à trois reprises. Et avec un Keylor Navas en actuellement en état de grâce dans le but…

► Si le Bayern perd à l’aller, le Bayern est éliminé

Les Bavarois ont été sortis de la Ligue des champions les quatre dernières fois où ils ont perdu le match aller (deux fois à domicile, deux fois à l’extérieur) : une fois par le FC Barcelone (2014-15), une par l’Atlético de Madrid (2015-16) puis deux par le Real Madrid (2016-17 et 2017-18). Le PSG espère s’ajouter à ce tableau de chasse munichois.

► Paris, dernier bourreau du Bayern

D’ordinaire, le Bayern est invincible à l’extérieur : les Munichois n’ont plus perdu loin de chez eux en Ligue des champions depuis 17 matchs (14 victoires, 3 nuls). Mais leur dernière défaite… c’était au Parc des Princes (3-0), lors de la saison 2017-18. Ce soir-là, Neymar avait marqué. Double passeur décisif à l’aller, le Brésilien sait ce qu’il lui reste à faire au retour.

► Lewandowski absent en quarts, deux éliminations pour le Bayern

Forfait pour ce match retour, Robert Lewandowski n’a manqué durant sa carrière que trois rencontres de Ligue des champions à élimination directe. Et à chaque fois, cela ne s’est pas très bien passé pour le Bayern : ces trois occurrences se sont déroulées en quart aller (2013-14, 2016-17 puis 2020-21), pour un bilan de trois défaites. Les deux premières, le Bayern a même été éliminé. Un seul Lewandowski vous manque, et tout est dépeuplé.