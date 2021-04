PSG-Bayern: Lewandowski confirme qu'il sera forfait au retour

Déjà forfait pour le quart de finale aller de Ligue des champions Bayern-PSG ce mercredi soir (21h, RMC Sport 1), l'attaquant munichois Robert Lewandowski a confirmé à la télévision allemande qu'il ne pourra pas jouer le match retour la semaine prochaine.

Fin du suspense. Victime d'un étirement ligamentaire du genou droit avec la Pologne lors de la dernière trêve internationale, Robert Lewandowski avait été dans un premier temps annoncé indisponible pour quatre semaines. Et donc forfait pour les deux matchs contre le PSG en quart de finale de Ligue des champions.

Sauf que ces derniers jours, la presse allemande évoquait un processus de rétablissement accéléré, et donc un éventuel retour lors de la seconde manche contre Paris, le mardi 13 avril. Ce ne sera pas le cas.

>>> Abonnez-vous à RMC Sport et profitez en exclusivité de la Ligue des champions

"Trop tôt"

"Non, non, c'est trop tôt", a confié ce mercredi soir le serial buteur en direct sur Sky Allemagne, en réponse à une question sur son possible retour pour le deuxième match des quarts de finale à Paris. "Quand je me sentirai bien, quand je serai sûr, je reviendrai", a-t-il dit.

Le Polonais, auteur cette saison de 35 buts en 25 matchs de Bundesliga, et de 5 buts en 6 matchs de Ligue des champions, devrait être absent encore au moins une quinzaine de jours.