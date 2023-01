PSG-Bayern: Mané a repris la course, à trois semaines du choc en Ligue des champions

Alors que le Bayern Munich se déplace dans trois semaines au Paris Saint-Germain, en 8e de finale aller de Ligue des champions (sur RMC Sport), Sadio Mané a repris la course à l’entrainement. Sa présence pour le huitième de Ligue des champions reste incertaine.

La course contre-la-montre s’accélère pour Sadio Mané. À trois semaines du huitième de finale aller de la Ligue des champions à Paris, l'international sénégalais, touché début novembre au péroné droit et forfait pour le Mondial 2022, a repris mardi la course à l'entraînement avec le Bayern Munich. Dans la grisaille munichoise, l’attaquant de 30 ans a effectué ses premières courses après plus de deux mois d'absence du côté de la Säbener Strasse.

"C'est bien de te revoir courir!", a tweeté le Bayern Munich, accompagnant le texte d'une vidéo de l'attaquant, recrue phare des Munichois à l'été 2022 en provenance de Liverpool, tout sourire et les bras en croix en sortant du vestiaire pour monter sur le terrain d'entraînement entouré de neige. À l'Allianz Arena le 8 novembre 2022, Mané s'était blessé au péroné droit lors de la 14e journée du championnat d'Allemagne le 8 novembre contre le Werder Brême (victoire 6-1). Il avait été contraint de se faire opérer le 17 novembre.

Nagelsmann avait dit "ne pas compter sur lui"

Le temps est compté pour le vainqueur de la Ligue des champions (2022) et deuxième au Ballon d'Or 2022. Le Bayern affronte dans trois semaines le Paris SG au Parc des Princes en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le 14 février, avant un match retour trois semaines plus tard (le 8 mars) en Bavière. "Dans mon esprit, je ne compte pas sur lui pour le premier match contre Paris", avait estimé l'entraîneur munichois Julian Nagelsmann à la mi-janvier, même si Mané était en avance sur son programme de reprise.

Depuis son arrivée au Bayern, cet été, contre 40 millions d’euros, l’attaquant n’a pas pleinement trouvé ses marques, inscrivant six buts en 14 journées de championnat, mais a surtout va son intégration ralentie par sa blessure. En cas de retour, il devrait vite retrouver sa place de titulaire en attaque, après avoir été suppléé par Thomas Müller ou Eric Choupo-Moting.