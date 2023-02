PSG-Bayern: "Neymar, c'est le rêve ou le cauchemar", les difficiles relations Neymar-PSG

Le visage offert par Neymar depuis le début de l'année n'est en rien comparable à l'impression qu'il avait laissée avant de s'envoler pour la Coupe du monde. C'est une tendance depuis son arrivée à Paris en 2017, le Brésilien est difficile à cerner.

Les célébrations qui suivent parfois ses buts l’ont démontré : Neymar a le rythme dans la peau. Pourtant, depuis qu’il est arrivé au PSG en 2017, on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser avec la star brésilienne. Capable d’un début de saison canon où il aura été sans doute le meilleur joueur du PSG avant la Coupe du monde (15 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues), il n'est plus que l’ombre de lui-même depuis qu’il est revenu du Qatar.

Sa cheville toujours endolorie depuis le Mondial le gêne, mais cela n’explique pas tout de ses performances. Son langage corporel ces derniers temps, et plus particulièrement dimanche contre Monaco, traduit une certaine frustration. Celle d’un joueur déçu par la Coupe du monde, qui n’arrive pas à se remettre au niveau. Y a-t-il autre chose ?

Un caractère insaisissable

L’état d’esprit de celui qui a fêté ses 31 ans le 5 février était bon en début de saison, même s’il n’a jusqu'ici jamais été linéaire sur l'ensemble d'une saison. Certains Titis qui ont subi les excès de colère de Neymar au Camps des Loges peuvent en témoigner. Le caractère du "Ney" demeure insaisissable. Le génie brésilien est tour à tour capable la saison passée de s’accrocher avec un jeune joueur formé au club avant de faire la publicité du joueur en question auprès de Mauricio Pochettino. La star souffle le chaud et le froid, et la direction adopte parfois le même comportement à son égard.

L’été dernier, à Doha, on ne comptait pas conserver Neymar. Faute d’offres jugées satisfaisantes, le Brésilien est finalement resté. Il gardera de cet épisode un goût amer. D’ailleurs, il pourrait sérieusement envisager un départ si le club lui montre la porte en fin de saison. Ce n’est pas le cas à date. Aujourd’hui, il est pleinement concentré sur cette double confrontation contre le Bayern Munich (match aller ce mardi 14 février à 21h) en Ligue des champions. Un adversaire contre lequel il avait brillé en quart de finale de la compétition, en 2021.

Reste à savoir dans quelles dispositions psychologiques Neymar va aborder ce match. Il entretient une bonne relation avec Christophe Galtier qui compte énormément sur lui demain soir. Luis Campos admire ses qualités techniques, même s'il a eu un vif échange avec lui après le match contre Monaco (défaite 1-3 du PSG). "Neymar, c’est le rêve ou le cauchemar, il n’y a pas de demi-mesure", résume un habitué du Camp des Loges. Paris a besoin de la première version pour son rendez-vous européen.