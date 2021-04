PSG-Bayern: pas de gestion pour Kimpembe, qui veut jouer pour "gagner"

Passé en conférence de presse ce lundi, Presnel Kimpembe a affiché les ambitions du PSG, vainqueur mercredi dernier du Bayern Munich (3-2) lors du quart aller de Ligue des champions. Le défenseur parisien ne pense pas à gérer le résultat mais plutôt à s'imposer à nouveau.

Vainqueur du Bayern Munich (2-3) mercredi dernier, le PSG a un avantage à défendre ce mardi au Parc des Princes pour le quart de finale retour de Ligue des champions (21h, sur RMC Sport 1). Devenu capitaine après la sortie de Marquinhos à Munich, Presnel Kimpembe a affiché un visage conquérant ce lundi en conférence de presse.

>> PSG-Bayern J-1: les infos en direct

Si le PSG semble en bonne posture après sa victoire en terre allemande, Presnel Kimpembe veut récidiver. "Comme je l'ai toujours dit: aucun match ne se ressemble. Quand on vient sur le terrain, c'est pour gagner. On est des compétiteurs, on veut la victoire, a balayé Kimpembe, sur une potentielle gestion vis-à-vis du score de la part du PSG ce mardi. On a bien préparé le match pour ça, on espère que ça va porter ses fruits. En tout cas, l'équipe est prête et confiante. On va jouer avec nos armes, on sait ce qu'il va falloir jouer tous ensemble pour gagner."

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en exclusivité PSG-Bayern

"J'aime les responsabilités"

Une nouvelle fois, Presnel Kimpembe devrait s'installer en patron de la défense, en l'absence certainement de Marquinhos au coup d'envoi. Dans cette situation, le "Titi" parisien retrouvera le brassard. "Je suis un compétiteur et j'aime les responsabilités, a assuré Kimpembe. C'est beaucoup de confiance de la part du club et du coach. J'essaye d'apporter mon énergie positive à l'équipe."

En éliminant le Bayern Munich, tenant du titre de la compétition face à ce même PSG, l'équipe parisienne réaliserait forcément une forme d'exploit. "On n'y pense pas forcément mais ce serait quelque chose de grand. Surtout que c'est la meilleure équipe d'Europe actuellement, a indiqué Kimpembe. On a beaucoup de respect pour eux et on espère faire un grand match pour rentrer à la maison avec la qualification."