PSG-Bayern: qu’arrive-t-il à Marco Verratti, méconnaissable depuis la Coupe du monde 2022?

Marco Verratti a livré une prestation très décevante face au Bayern Munich mardi, en huitième de finale aller de la Ligue des champions (0-1). Dépassé et maladroit, le milieu de terrain du PSG n’a pas existé face aux Bavarois. Une sortie qui confirme sa mauvaise passe depuis le Mondial 2022 au Qatar, auquel il n'a pas participé.

Il hérite du ballon le long de la ligne de touche, s’emmêle les crayons et tombe tout seul par terre. Dans un mélange de fatigue et de maladresse. Cette séquence du temps additionnel résume assez bien la prestation de Marco Verratti lors de PSG-Bayern Munich, mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (0-1). Aligné dans l’entrejeu, l’international italien (51 sélections, trois buts) est passé totalement à côté de son sujet. Au cœur du système défensif mis en place par Christophe Galtier, le milieu de terrain de 30 ans n’a pas existé face à Jamal Musiala, Leon Goretzka et Joshua Kimmich.

Imprécis dans ses transmissions, souvent mal placé, en retard et à contretemps, 'Petit Hibou' a sombré sur la pelouse du Parc des Princes. Rapidement dans le dur, il a multiplié les contrôles approximatifs et les tacles dans le vide. Alors qu’il était sous la menace d’une suspension en cas d’avertissement, Galtier a choisi de le laisser jusqu’au coup de sifflet final en sortant Danilo Pereira à la 75e. De manière assez surprenante.

Trois matchs en intégralité depuis la reprise

Ce match indigeste confirme les difficultés actuelles de Marco Verratti. Au niveau physique notamment. Depuis la Coupe du monde 2022, le n°6 du PSG est méconnaissable sur le pré. Loin du joueur brillant et créatif qui en a fait l’un des chouchous des supporters parisiens. Sur les onze matchs que Paris a joués depuis la reprise des compétitions, l’ancien espoir de Pescara (recruté en 2012 pour 12 millions d’euros) n’en a disputé que cinq, dont seulement trois en intégralité. Sans parvenir à peser sur les débats.

Touché au quadriceps lors d’un entraînement, il a dû déclarer forfait contre Angers (2-0) puis à Rennes (1-0) en Ligue 1, ainsi que face aux amateurs du Pays de Cassel en Coupe de France (0-7, à Lens). A peine revenu aux affaires, il a été exclu un quart d’heure après son entrée en jeu contre Reims le 29 janvier (1-1), pour un tacle dangereux sur la cheville du Japonais Junya. Suspendu deux matchs, Verratti a manqué le déplacement à Montpellier (1-3) et la réception de Toulouse (2-1). Avant de renoncer également au voyage à Monaco, samedi dernier (3-1), en raison d’une douleur à la hanche.

A court de forme depuis la coupure du Mondial

Entre-temps, il a participé au naufrage parisien face à l’OM, en 8e de finale de la Coupe de France (2-1). Dans un Vélodrome survolté, il s’est fait malmené par la furia de ses homologues phocéens. Après sa nouvelle partition sans saveur contre le Bayern, la question de son rendement se pose inévitablement. L’Italie n’ayant pas disputé la Coupe du monde au Qatar, Marco Verratti a normalement eu le temps de se reposer et de travailler au Camp des Loges. Mais la longue coupure de novembre-décembre semble lui avoir fait plus de mal que de bien...

Sa méforme actuelle handicape d’autant plus le PSG que les autres milieux de terrain déçoivent également, à l’exception de Danilo et du jeune Warren Zaïre-Emery (16 ans). Fabian Ruiz, Vitinha et Carlos Soler ne sont pas au niveau, alors que Renato Sanches s’est installé à l’infirmerie. A voir si Verratti est capable de retrouver la lumière dans les semaines à venir. Paris doit l’espérer fortement à l’heure de jouer une grande partie de sa saison, avec à l’horizon: un déplacement à Marseille, le 26 février en L1, et un autre à Munich, le 8 mars en huitième de finale retour de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1).