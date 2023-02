PSG-Bayern: Ramos perd ses nerfs et s’embrouille avec des photographes après le match

Sergio Ramos a sorti une grosse performance mais n’a pu empêcher la défaite du PSG face au Bayern Munich (1-0) mardi, en huitième de finale aller de Ligue des champions. Après le match, le défenseur espagnol s’est emporté face à des photographes présents sur le terrain.

Auteur de quelques interventions précieuses et notamment un superbe sauvetage face à Jamal Musiala, Sergio Ramos a livré une belle prestation face au Bayern Munich. La performance individuelle du vétéran espagnol s’est finalement révélée insuffisante pour éviter la défaite du PSG (0-1) lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions.

De quoi créer une certaine frustration chez celui qui a déjà remporté la compétition à quatre reprises avec le Real Madrid. Deux photographes présents au bord du terrain l’ont appris à leur dépens après le coup de sifflet final, selon des images relayées notamment par la presse espagnole.

>> PSG-Bayern Munich (0-1)

Ramos bousculé à deux reprises

Venus au plus près des joueurs parisiens pour prendre quelques clichés, deux d’entre eux ont eu à subir l’énervement de Sergio Ramos après l’avoir de fait séparé du reste des joueurs parisiens à proximité, comme en témoignent les relais de Marca et As.

En train de saluer les supporters présents en tribunes avec le reste du groupe du PSG, le défenseur est alors involontairement bousculé par un photographe qui lui tournait le dos et s’est même fait marcher sur le pied.

Après une première remarque pour lui signifier son mécontentement, Sergio Ramos semble prêt à passer à autre chose. Mais un autre journaliste obnubilé par la prise de clichés de Neymar et Lionel Messi a encore bousculé le joueur de 36 ans sans le faire exprès. Cette fois, Sergio Ramos l’a fermement repoussé des deux mains. Une image captée en direct par les téléphones des fans présents au Parc des Princes et abondamment relayée sur les réseaux sociaux.