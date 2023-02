PSG-Bayern: un nouveau record de précocité pour Zaïre-Emery en Ligue des champions

À l'occasion de PSG-Bayern, Warren Zaïre-Emery (16 ans et 343 jours) devient le plus jeune joueur de l'histoire à débuter un match à élimination directe de Ligue des champions.

16 ans et 343 jours. C'est à cet âge que Warren Zaïre-Emery a été titularisé ce mardi soir avec le Paris Saint-Germain dans le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich au Parc des Princes. Cette titularisation représente un nouveau record de précocité pour lui. Il devient le joueur le plus jeune de l'histoire de la compétition à démarrer un match de phase à élimination directe.

>> PSG-Bayern en direct sur RMC Sport

Ramos et Messi ont débuté en C1... avant sa naissance

"Tout le monde peut s'interroger sur la pression et le manque d'expérience. Mais il y a suffisamment d'expérience dans le groupe pour encadrer", a commenté Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, avant le coup d'envoi. Raï, ancienne gloire du club de la capitale, s'est montré impressionné au micro de RMC Sport: "C'est énorme! C'est beau à voir. On parle tout le temps des problèmes du PSG mais quand il y a un événement comme celui-là, c'est historique. Cela va être beau à voir".

S'il marque, Warren Zaïre-Emery deviendra le plus jeune buteur de l'histoire de la C1. Un record lui a toutefois échappé: celui du plus jeune joueur à faire une apparition à partir de la phase de poules, sans forcément être titulaire. Ce record est détenu par Youssoufa Moukoko, lancé le 8 décembre 2020 avec le Borussia Dortmund à 16 ans et 18 jours.

Pour la petite histoire, Warren Zaïre-Emery n'était pas encore né (8 mars 2006) lorsque Lionel Messi et Sergio Ramos, ses coéquipiers, ont fait leurs débuts en Ligue des champions. Comme le rapporte Opta, Sergio Ramos jouait même avec le Real Madrid contre Arsenal lorsque le jeune "titi" est venu au monde.