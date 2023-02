PSG-Bayern: vers une défense à trois pour Paris? Galtier glisse des indices sur son schéma

Alors que le PSG est à la peine en 2023, Christophe Galtier n'exclut pas un retour à une défense à trois contre le Bayern, mardi soir en Ligue des champions (21h, RMC Sport 1). Le technicien parisien l'a lui-même expliqué.

Deux défaites d'affilée, des tensions observées à Louis-II... A deux jours de la réception du Bayern en huitième de finale aller de Ligue des champions (mardi, 21h sur RMC Sport 1), le PSG est en plein doute, et beaucoup se demandent comment va faire Christophe Galtier pour remettre son équipe sur les rails. Notamment d'un point de vue tactique.

Dans un entretien accordé au Canal Football Club en début de semaine, et diffusé ce dimanche soir, le technicien parisien a glissé quelques indices sur le schéma pour lequel il pourrait opter face au Bayern.

>>> Abonnez-vous à RMC Sport pour voir PSG-Bayern

"Je ne m'interdis pas de pouvoir aligner une équipe avec trois défenseurs centraux"

"Si je réfléchis à un retour à une défense à trois? Oui, évidemment qu'il y a une réflexion, explique Galtier. C'est un système dans lequel on a été très performants dans la première partie de saison. J'ai changé de système après le nul contre Benfica, je voulais avoir plus de densité au milieu de terrain, une possession de balle plus importante, avec plus de qualité technique. On a retrouvé ça sur certains matchs. Je ne m'interdis pas de pouvoir aligner une équipe avec trois défenseurs centraux à partir du moment où tout le monde revient en forme."

Un schéma que pourrait lui autoriser le retour de Presnel Kimpembe, qui a retrouvé les terrains samedi lors de la défaite à Monaco (3-1) après environ trois mois d'absence. Longtemps annoncé forfait pour le choc en C1, Kylian Mbappé a lui participé ce dimanche à une partie de la séance collective avec ses coéquipiers. L'entraînement de lundi sera déterminant concernant sa présence ou non dans le groupe.