PSG-Benfica: les notes sur le cahier de Galtier à propos du positionnement de Mbappé pendant le match

Lors du match nul entre le PSG et Benfica, mardi en Ligue des champions (1-1), Christophe Galtier a pris des notes sur son banc. Et les caméras du Parc des Princes ont pu capter une image de son cahier durant la rencontre, avec une phrase concernant le placement de Kylian Mbappé sur le terrain.

Il faut zoomer pour tenter de déchiffrer la phrase. Mais en regardant bien, on peut lire: "Kylian prof (à droite)!!" Ce sont les mots notés par Christophe Galtier dans son cahier et captés par les caméras du Parc des Princes lors de PSG-Benfica, mardi en Ligue des champions (1-1). "Kylian", c’est évidemment Mbappé, "prof" ressemble à l’abréviation de "profondeur" et "à droite" renvoie à priori à une question de positionnement. Alors que Kylian Mbappé se plaint depuis plusieurs semaines de son rôle de pivot au sein de l’équipe parisienne, les notes de son entraîneur ont évidemment suscité de nombreux commentaires.

Interrogé à ce sujet après la rencontre, Galtier s’en est expliqué sur RMC Sport. "Quand on est entraîneur du PSG, on ne peut pas faire trop d’humour, a-t-il répondu avec le sourire. Simplement, on essaie d'anticiper sur les différents scenarii qu'il peut y avoir quand on voit le match. Là, je cherchais à amener de la fraîcheur et plus de percussion sur un plan offensif, tout en gardant un certain équilibre. Parce qu’évidemment, si on l’avait emporté, on aurait été qualifié, mais il était aussi important de ne pas le perdre, quand l’adversaire nous a un peu malmené".

"Il fallait associer quelqu’un à Kylian"

Relancé sur le sens de ces quelques mots inscrits sur son cahier, le coach du club de la capitale a ensuite précisé: "Kylian était sur notre axe côté gauche et il fallait associer Kylian a quelqu’un, ça a été le changement que j’ai fait avec Hugo Ekitiké." Au final, l’entrée de l’ancien attaquant de Reims, à la place d’un Pablo Sarabia transparent, n’a pas permis au PSG de l’emporter face à Benfica.

Avec ce résultat nul, le même qu’à Lisbonne la semaine passée, les coéquipiers de Neymar ont manqué l’occasion d’assurer leur place en 8es de finale. Ils tenteront de se rattraper dimanche avec la réception de l’OM, en clôture de la 11e journée de Ligue 1 (20h45). Avant de défier le Maccabi Haïfa, mardi prochain, lors de la prochaine journée de C1 (21h sur RMC Sport).