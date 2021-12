PSG-Bruges: la compo de Paris avec un trio de stars devant un milieu consistant

Mauricio Pochettino a composé un onze de départ disposant de sérieux atouts pour, enfin, séduire, face à Bruges (coup d'envoi à 18h45, sur RMC Sport 1). Wijnaldum, Verratti et Gueye sont associés au milieu. Diallo est titulaire en défense, avec Marquinhos.

Bien qu’il soit déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG n’entend pas galvauder ce dernier match de poule de la compétition face à Bruges ce mardi (18h45), au Parc des Princes. Les joueurs de Mauricio Pochettino ont l’occasion de faire taire les critiques sur le jeu du PSG, et ils se présenteront pour cela avec une équipe très compétitive au coup d’envoi, à commencer par le trio d’attaque, composé de Messi, Mbappé et Di Maria.

Donnarumma plutôt que Navas

La réception de la plus mauvaise défense de la compétition (16 buts encaissés) devrait permettre à ces trois-là de parfaire les automatismes et de soigner leurs statistiques. Le milieu de terrain a lui aussi de quoi faire saliver sur le papier, le technicien argentin ayant choisi d’aligner Georginio Wijnaldum et Idrissa Gueye, aux côtés de Marco Verratti, positionné en pointe de basse de ce milieu à trois. Reste à voir de quelle façon le jeu du PSG sera animé.

Mauricio Pochettino a beau soutenir le contraire, cela n’a pas sauté aux yeux lors des dernières sorties de son équipe. Une chose est certaine en revanche, l’entraîneur n’a toujours pas opté pour une défense à trois. Et c’est Abdou Diallo qui viendra remplacer numériquement Presnel Kimpembe en charnière, associé à Marquinhos. Au poste de gardien, Gianluigi Donnarumma est préféré à Keylor Navas.

Le onze de départ: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Diallo, Mendes - Gueye, Verratti, Wijnaldum - Mbappé, Messi, Di Maria.