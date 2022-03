Real-PSG: l’UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre Al-Khelaïfi et Leonardo

Comme rapporté par L'Équipe, une information que RMC Sport est en mesure de confirmer, l’UEFA va ouvrir une procédure disciplinaire contre Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. Les deux dirigeants parisiens auraient eu un comportement violent à l’encontre des arbitres après la défaite du PSG contre le Real Madrid.

Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo sont dans le viseur de l’UEFA. Ce jeudi, comme rapporté par L’Equipe et confirmé par l’instance européenne à RMC Sport, une enquête disciplinaire a été ouverte à l’encontre du président et du directeur sportif du PSG. Les deux hommes auraient eu un comportement violent dans le vestiaire des arbitres après l’élimination du club de la capitale sur la pelouse du Real Madrid en 8e de finale de Ligue des champions.

A l’issue de cette rencontre, notamment marquée par une polémique autour d’une possible faute de Karim Benzema sur Gianluigi Donnarumma juste avant l’égalisation des Madrilènes en seconde période, Al-Khelaïfi et Leonardo se seraient montrés extrêmement véhéments à l’encontre du corps arbitral.

Un "comportement agressif" selon le rapport de l'arbitre

Dans son rapport, cité par Marca, l’arbitre de la rencontre a dénoncé les agissements des deux dirigeants parisiens: "Après le match, le président et directeur sportif du PSG ont fait preuve d'un comportement agressif et ont tenté d'entrer dans le vestiaire des arbitres, indique le texte. Ils ont bloqué la porte et le président a délibérément frappé le drapeau d'un des arbitres, en le brisant."

Selon nos informations, aucune date n’a pour l’instant été fixée pour étudier le cas de Leonardo et d’Al-Khelaïfi. Selon le barème de l’UEFA, ils risquent entre un match (comportement antisportif ou contestation répétée) et 15 matchs (voies de fait sur arbitre) de suspension selon l'infraction retenue.