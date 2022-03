PSG: entre Donnarumma et Navas, la hiérarchie des gardiens est actée

Alors que Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas alternaient les titularisations en Ligue des champions depuis le début de la saison, l’Italien débutera mercredi soir face au Real pour la deuxième fois de suite en C1. La hiérarchie des gardiens parisiens semble établie.

Ce mercredi soir à Santiago-Bernabeu, Gianluigi Donnarumma garde le but parisien face au Real en 8e de finale retour de Ligue des champions. Le jeune italien a été préféré par Mauricio Pochettino à son concurrent Keylor Navas et ce n’est pas un choix anodin. "Nous avons deux des meilleurs gardiens du monde. C'est difficile. Quand vous prenez la décision, c'est toujours injuste pour un, mais c'est un choix à faire", s’est sobrement justifié l’entraîneur du PSG au micro de Canal+.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre Real-PSG

Jusque-là, les deux Parisiens se partageaient le temps de jeu en Ligue des champions et jouaient un match sur deux. Le Costaricien avait débuté la campagne européenne à Bruges, et avait ensuite laissé sa place à Donnarumma pour la réception de Manchester City. Et ainsi de suiteen phase de poules jusqu’à ce mercredi soir. Au match aller contre le Real (1-0), l’Italien avait déjà été titularisé. Une hiérarchie semble ainsi avoir été établie.

>> Suivez Real-PSG en direct

Pochettino repoussait le moment du choix

Pourtant, depuis le début de la saison, Mauricio Pochettino repoussait le moment fatidique du choix. Pour le PSG, l’équitable alternance était une réussite. Plus compliqué en revanche pour les joueurs de s’accommoder de cette situation, surtout pour Keylor Navas, en ballotage défavorable. "Pour nous, c'est une saison assez concurrentielle. C'est toujours bon d'avoir de la concurrence mais sur le plan personnel tout n'est pas agréable", avait-il récemment reconnu. En novembre, Donnarumma avait lui concédé que cela faisait "mal de rester sur le banc". Plus tard, l’Italien avait nié les rumeurs de tensions entre les deux hommes: "Ce n'est pas vrai qu'il y a parfois des étincelles avec Keylor. Nous avons une bonne relation, c'est un bon gars. Pour moi, il n'y a aucun problème."

Donnarumma semblait avoir pris l’avantage sur son concurrent depuis quelques semaines, rien qu’au niveau des statistiques. Sur ses dix dernières titularisations, l’Italien a encaissé seulement quatre buts. En Ligue des champions, il a encaissé trois buts en quatre matchs et a signé deux clean sheets. Pendant ce temps-là, le Costaricien a encaissé cinq buts en trois rencontres.

Même si Navas a longtemps tenu le PSG à bout de bras en Coupe d’Europe, auteur d’arrêts magnifiques à des moments cruciaux, la dynamique est désormais du côté de Donnarumma. Le choix de Pochettino mercredi soir le confirme.