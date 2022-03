Real-PSG: "Mbappé est à 100%", annonce Pochettino

Victime d’un coup au pied lundi à l’entraînement, Kylian Mbappé est bien titulaire ce mercredi au Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des champions. Et il est en pleine possession de ses moyens selon son entraîneur.

La panique aura été de courte. Mais elle a pointé la dépendance du PSG à Kylian Mbappé. Lundi, à deux jours du 8e de finale retour de Ligue des champions au Real Madrid, l’attaquant parisien avait dû écourter sa séance matinale après un coup reçu. Dans un duel, Idrissa Gueye lui avait infligé une semelle involontaire sur le cou-de-pied. Le cri de douleur de l’international français avait de quoi inquiéter le staff parisien. Mais l’optimisme a vite regagné les rangs parisiens.

"Paredes peut apporter du calme"

Avec une confirmation ce mercredi et la titularisation de Kylian Mbappé à Santiago Bernabeu, un stade qui pourrait l’accueillir chaudement dans l’espoir d’une possible arrivée cet été du Français. Titulaire et en pleine forme, selon Mauricio Pochettino, au micro de Canal +: "Il se sent bien. C'était un coup, mais c'est oublié. Il se sent bien, à 100% pour tout donner".

Tout donner, ce sera également la mission de Leandro Paredes au milieu de terrain. "Le Real sera agressif et va essayer de beaucoup de presser, a expliqué Pochettino au sujet de la présence de l’Argentin. Dans les derniers matchs, ils ont pressé l'adversaire. On s'attend à la même chose ce soir. C'est pour cela qu'on doit avoir des joueurs qui peuvent gérer cette situation, qui sont à l'aise avec le ballon dans notre moitié de terrain. Paredes peut apporter du calme et de la stabilité, en jouant bien. La capacité de faire face à la pression, ce sera la clé pour nous".