PSG: Galtier a eu une explication avec Mbappé après sa sortie sur son rôle de pivot

Présent en conférence de presse ce lundi, à la veille de la réception du Benfica Lisbonne en Ligue des champions (mardi à 21h sur RMC Sport 1), Christophe Galtier est revenu sur les récentes sorties de Mbappé au sujet de son rôle de pivot. Le coach parisien a assuré qu’il avait "longuement parlé" avec son attaquant.

Il a suffi d’un hashtag pour que le débat revienne sur la table. Samedi, juste après le match nul entre le PSG et Reims en Ligue 1 (0-0), Kylian Mbappé a lâché un #PivotGang en story Instagram, relançant ainsi la petite polémique née d’une déclaration à l’issue d’un match de l’équipe de France. Alors que le crack de Bondy est frustré par l'absence d’un avant-centre autour duquel il pourrait tourner comme c’est le chez les Bleus avec Karim Benzema ou Olivier Giroud, son entraîneur au PSG, Christophe Galtier, a tenu à déminer le sujet ce lundi en conférence de presse.

Le PSG a cherché désespérement un autre attaquant

"Oui, évidemment, il y a la réaction de Kylian après son match. C'est une réaction à chaud, de frustration par rapport au résultat et à ce match très engagé, a réagi Christophe Galtier à la veille de la réception du Benfica Lisbonne en Ligue des champions (ce mardi à 21h sur RMC Sport 1). J'ai beaucoup parlé avec Kylian en début de saison. J'ai été très attentif à sa déclaration en équipe de France où il se sent plus à l'aise dans l'animation des Bleus. Je ne sais pas ce qui a été dit à Kylian avant que j'arrive mais nous avons souvent discuté durant l'été pour chercher un autre attaquant, avec un autre profil, pour permettre à Kylian d'évoluer le plus souvent dans sa zone préférentielle. Ce joueur n'est pas arrivé."

Galtier: "On en a parlé longuement hier, on a échangé sur ses attentes"

"On a d'autres joueurs, de classe mondiale. Ney et Leo ont une vraie relation avec Kylian, a poursuivi Galtier. Mais il se retrouve quelques fois dans l'axe, comme un pivot. Il est intelligent et capable d'adapter ses déplacements en fonction d'une organisation. On en a parlé longuement hier, on a échangé sur ses attentes."

Au sujet de la story remarquée du champion du monde 2018, Galtier a tenu à préciser que Mbappé avait joué "malade" et "fatigué" contre Reims, dans un match "qui n’a rapidement pas très bien tourné" pour le Paris Saint-Germain. "Donc il y a eu sa réaction, a expliqué le coach parisien. Ce sont des discussions que nous avons souvent avec Kylian. J'échange beaucoup avec lui pour essayer de le rassurer. Nous sommes très sensibles à ses remarques parce que c'est un joueur très important." Mbappé a donc été entendu.