PSG: penaltygate, spleen et pivot gang… récit d’un début de saison compliqué pour Mbappé

A l'image de sa prestation sans éclat samedi soir à Reims (0-0) et de son message "pivot gang" posté dans la foulée du match, la star du PSG, Kylian Mbappé, ne survole plus les débats comme ce fut le cas la saison passée. Des tensions avec Neymar à ses critiques sur son positionnement en club, retour sur un début de saison délicat.

Certaines statistiques sont parfois trompeuses. Avec 11 buts en 12 matchs avec le PSG toutes compétitions confondues et un en deux apparitions avec les Bleus, Kylian Mbappé carbure à une belle moyenne de 0,85 but par match depuis la reprise. Pourtant, il semble évident que quelque chose ne tourne plus très rond pour l’international français. Depuis que le PSG a officialisé en grande pompe sa prolongation de contrat (deux ans + une en option) le 21 mai, quelques grains de sables voire des gros cailloux sont venus freiner la carrière jusque-là presque parfaite du crack de 23 ans.

Des tensions avec Neymar

Le 13 août, le PSG version Christophe Galtier surclasse Montpellier 5-2 au Parc des Princes. Cette belle victoire est immédiatement éclipsée par le penaltygate. Après que Kylian Mbappé a manqué un premier penalty, Neymar s’empare du ballon pour tirer et transformer le deuxième tir au but. Ça ne plaît pas au Français qui vient le signaler au Brésilien. Quelques heures plus tard, Ney "like" sur Twitter plusieurs messages d’internautes affirmant qu’il frappe mieux les penalties que son coéquipier. Malaise. Christophe Galtier a beau affirmer qu’il s’agit d’une "non-affaire", que tout a été réglé le lendemain du match, cet épisode n’est pas anecdotique.

Il révèle au grand jour les tensions entre les deux stars du PSG. Avant le premier choc de Ligue des champions face à la Juventus, Mbappé reconnaît que ses relations avec "Ney" ne sont plus au beau fixe. "On a toujours eu une relation basée sur le respect mais on a toujours eu des moments plus froid, parfois plus chaud. Par périodes, on est les meilleurs amis du monde et parfois, on se parle moins." Le 24 septembre, après un match amical du Brésil face au Ghana au Havre, Neymar est interrogé sur sa relation avec Mbappé. "Kylian ? Non", répond le n°10 de la Seleçao avant de quitter la zone mixte.

Impacté par les guerres d'ego ?

Les guerre d’ego dans le vestiaire du PSG impacteraient-elles le champion du monde ? Possible. Alors que Kylian Mbappé est moins flamboyant, Neymar mais aussi Lionel Messi retrouvent leur meilleur niveau. Pour expliquer les tensions, certains observateurs avancent des jalousies sur la "prise de pouvoir" du Français après sa prolongation. Mbappé n’aurait pas été défavorable au départ de Neymar l’été dernier. Selon nos informations, Ney ne figurait pas dans le projet parisien qui lui a été exposé pour sa prolongation. Mbappé n'a pas milité pour son départ, mais il l'avait donc accepté.

Interrogé début septembre sur son nouveau statut au PSG, l’intéressé est toujours resté fidèle à sa ligne de conduite : "Mon rôle n'a changé en rien. Je suis toujours dans le même rôle que la saison dernière, j'essaye de faire le même métier, être performant sur le terrain, être le plus décisif possible et gagner tous les titres. En dehors du terrain ? Rien de plus." Le bilan du recrutement parisien ? "C'est ni l'endroit, ni le moment. Je ne suis pas la bonne personne qui peut le mieux répondre à cette question. On est là pour parler d'un match de Champions League."

En manque d'un pivot au PSG

Pas concerné par le mercato Mbappé, vraiment ? Si le Parisien évite soigneusement d’alimenter la polémique en club, surtout avant un choc contre la Juve, il fait passer ses messages avec les Bleus. "J’ai beaucoup plus de liberté ici, clame-t-il après le match de Ligue des nations face à l’Autriche (2-0). Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons. A Paris, c’est différent, il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot." Pivot, le mot est lâché. Il est ressorti avec le hashtag "Pivot Gang" samedi soir après le déplacement à Reims (0-0). A travers ce post publié sur Instagram après une fade prestation face aux Rémois, Kylian Mbappé semble regretter l'absence d’un avant-centre autour duquel il pourrait tourner comme c’est le cas en équipe de France avec Karim Benzema ou Olivier Giroud.

Zéro passe décisive cette saison

Il a en tout cas de plus en plus de mal à cacher son spleen sur le terrain. Moins rayonnant, parfois boudeur, il agace de plus en plus certains fans qui lui reprochent son côté solo. Les chiffres ne leur donnent pas tort. Avant de défier Benfica mardi au Parc des Princes (21h, sur RMC Sport 1), Mbappé n’a toujours pas adressé une seule passe décisive depuis le début de la saison. A cette date il y a un an, il en avait déjà trois à son actif…

Enfin, l’image du champion du monde a aussi été un peu écornée sur son engagement hors des terrains. S’il a remporté son bras de fer avec la FFF sur la question des droits d’image, il est aussi directement associé à l’épisode du char à voile, l’une des plus grosses polémiques de ce début de saison, en riant à la mauvaise blague de Christophe Galtier en conférence de presse. Gênant pour un joueur aussi engagé et désireux de faire bouger les lignes hors du terrain.

Alors que la Coupe du monde au Qatar approche à grands pas (20 novembre-18 décembre), ces contrariétés sont-elles inquiétantes ou seulement passagères ? Marquent-elles la début de la fin de son cycle au PSG avant un départ programmé au Real Madrid l'été prochain ? Dans sa courte carrière, Kylian Mbappé a démontré à plusieurs reprises qu’il savait répondre aux critiques sur le terrain. Et comme il le dit si bien lui-même dans l'une de ses plus fameuses punchlines : "Vous êtes pas contents ? Triplé !" Rendez-vous mardi ?