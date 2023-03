PSG: hécatombe en défense, Marquinhos, Hakimi et Mukiele forfait face à Brest

Le PSG devra se passer de trois défenseurs, en plus de Presnel Kimpembe, pour son déplacement à Brest, samedi (21h, 27e journée de Ligue 1). Marquinhos, Achraf Hakimi et Nordi Mukiele sont forfait alors qu'El Chadaille Bitshiabu est incertain.

L’hécatombe se poursuit en défense pour le PSG. Le club a publié un communiqué médical ce vendredi dans lequel il officialise les forfaits de Marquinhos, Achraf Hakimi et Nordi Mukiele pour le déplacement à Brest, samedi (21h, 27e journée de Ligue 1). Touché aux côtes la semaine dernière face à Nantes, Marquinhos a tout de même tenu sa place au coup d’envoi du 8e de finale retour de la Ligue des champions sur le terrain du Bayern Munich (2-0), mercredi avant d’être remplacé dès la 36e minute de jeu.

Sa présence en Allemagne était entourée de gros doutes. Malgré un échauffement écourté, le Brésilien a joué sous infiltration avant de quitter le terrain en grimaçant et en se tordant de douleurs. "Victime d’une lésion d’insertion des muscles abdominaux, Marquinhos sera indisponible au moins 10 jours", indique le PSG dans son communiqué.

Un doute aussi sur Bitshiabu

Nordi Mukiele, touché aux ischio-jambiers et lui aussi remplacé à la mi-temps à Munich, ne fera pas non plus le voyage en Bretagne. Il "reste en soins " précise le club. Enfin, Christophe Galtier devra aussi se passer d’Achraf Hakimi, victime de douleurs musculaires et qui "reprendra l’entraînement la semaine prochaine". A ces absences s'ajoute un doute autour de la présence du jeune El Chadaille Bitshiabu, qui avait disputé la deuxième période en Allemagne.

"Il y aura un changement d’homme automatiquement et peut-être un changement tactique, a confié Galtier à la chaîne du club, ce vendredi. J'attends de voir si El Chadaille peut être dans le groupe, on verra samedi." Ces absences s’ajoutent à celle de Presnel Kimpembe, dont la saison est terminée après s’être rompu le tendon d’Achille droit.

Timothée Pembélé sera, lui, le dernier latéral droit de métier disponible. Paris terminera la saison également sans Neymar, qui doit se faire opérer de la cheville droite ce vendredi.