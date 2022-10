PSG: "Il agace tout le monde", Emmanuel Petit tacle la communication de Kylian Mbappé

L’émission "Rothen s’enflamme" s’est penchée ce lundi sur les récentes sorties de Kylian Mbappé. Emmanuel Petit en profité pour endosser un costume de procureur et critiquer la communication de l’attaquant du PSG. Jérôme Rothen s’est chargé d’assurer sa défense dans un rôle d'avocat.

Il ne cache plus sa frustration. Ces dernières semaines, Kylian Mbappé ne semble pas vraiment épanoui au PSG. Le crack de Bondy l’a encore rappelé lors du match nul à Reims, samedi en Ligue 1 (1-1). Après une prestation sans grand relief au stade Auguste-Delaune, le buteur de l’équipe de France a posté un message remarqué sur les réseaux, dans lequel il ironise sur son statut de "pivot" au sein de l’équipe de Christophe Galtier. Un rôle qu’il n’apprécie pas, comme il l’avait déjà expliqué lors du dernier rassemblement des Bleus.

L’émission "Rothen s’enflamme" s’est penchée sur la communication de la star de 23 ans, ce lundi sur RMC. Emmanuel Petit en a profité pour endosser un costume de procureur afin de critiquer le comportement de Kylian Mbappé. "Ces dernières semaines, je le trouve hors sujet dans sa communication, a expliqué notre consultant. Je trouve qu’il se déplace de plus en plus du sujet central, qui est le jeu et le terrain. Il en fait de plus en plus une affaire personnelle."

"Il se met au-dessus de l’institution"

"Certes, j’entends des rumeurs comme quoi des promesses n’ont pas été tenues, mais j’ai envie de lui dire: ‘Kylian, grandis, c’est la vie’. C’est tous les jours pareil. On te fait des promesses que personne ne tient la plupart du temps, est-ce qu’il faut pour autant s’arrêter de travailler et remettre tout en question? Bien sûr que non. C’est ce qu’on appelle la vie de tous les jours, la vie des grands, celle des adultes. Kylian, plus vite tu auras réglé tes problèmes avec toi-même, plus vite tes performances s’en ressentiront sur le terrain et tes relations avec le public et tes coéquipiers retrouveront un certain apaisement."

"Il agace tout le monde aujourd’hui, poursuit Petit. Il en fait une affaire personnelle constamment. Il se met même au-dessus de l’institution. Est-ce que tout ce qui s’est passé ces derniers mois lui est monté à la tête? Ses émoluments qui en font le joueur le mieux payé au monde? Au PSG, on lui a certainement fait des promesses en lui disant que le projet serait construit autour de lui…"

"Ses déclarations sont hors sujet"

"Kylian, tu as commencé dans des positionnements complétement différents à l’AS Monaco, a complété Petit. Tu étais sur le côté droit en arrivant au PSG, après tu as été côté gauche. Maintenant, tu es dans l’axe. Mais ce n’est jamais figé sur le terrain. Les joueurs de devant passent leur temps à bouger et à permuter dans leurs zones respectives. Le club est plus important que n’importe quel joueur. Aujourd’hui, les déclarations de Mbappé sont hors sujet et sont un manque de respect pour l’institution, mais également pour ses partenaires. Parce qu’en disant ça, il vise son entraîneur mais également certains joueurs. Je trouve ça regrettable."

Dans la foulée, Jérôme Rothen a enfilé sa tenue d’avocat pour défendre le champion du monde 2018: "Comme d’habitude, Mbappé est attaqué par rapport à de la frustration et des réactions. Alors oui, il le montre. Peut-être un peu trop, en effet. Par moments, il est boudeur, parce que déjà, il n’est pas content de lui personnellement. Il a une période un petit peu plus dure. Il est moins efficace. Ça rejaillit sur une frustration collective."

"On peut comprendre sa frustration"

"Il se rappelle pourquoi il est resté au PSG. Vu qu’il est très perfectionniste, il voulait continuer à progresser. Ce n’est pas lui qui a dit: ‘Je veux faire ça ou ça’. Nasser Al-Khelaïfi et l’émir lui ont vendu un projet. Dans ce projet, se sont greffés Campos et Galtier, avec un projet de jeu qui n’était pas du tout celui-là au départ, donc il joue dans un rôle qui n’est pas celui qu’on lui a vendu. Peut-être que si on lui avait vendu ça, il n’aurait peut-être pas décidé de rester et il serait allé ailleurs. On peut comprendre sa frustration, même s’il le montre un peu trop, on est d’accord. Sauf que là, on s’arrête sur un petit hashtag (#pivotgang) qu’il a mis après le match. Juste un petit peu de second degré. Il peut être sorti frustré d’un match et juste rigoler à la fin. Il se dit que ça va faire parler. Il l’a fait avec beaucoup d’autodérision."

"Il y a eu plusieurs discussions pendant le match à Reims entre Galtier et Mbappé, ajoute Rothen. Un coup, il lui dit: ‘Reste bien dans l’axe parce que tu vas avoir des ballons avec Soler, Ruiz et Sarabia’. Mais les ballons sont rarement arrivés. Après, Galtier lui a dit: ‘Viens décrocher’. Donc au bout d’un moment, il ne sait plus où aller. Il y a une incompréhension. Mais il ne faut pas tout interpréter et dire qu’aujourd’hui, le problème est avec Christophe Galtier. Parce qu’il y a beaucoup de respect entre eux, tout comme avec Campos."