PSG: Christophe Galtier en dit plus sur la blessure de Lionel Messi et sur son possible retour

Christophe Galtier devra se passer de Lionel Messi pour le match de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Benfica ce mardi au Parc des Princes (21h, RMC Sport 1). Mais l'entraîneur du club francilien s'est montré optimiste pour la participation de l'Argentin au duel contre l'OM en fin de semaine.

Le PSG s'attaque à l'une de ses plus grosses semaines depuis le début de la saison avec les réceptions du Benfica et de l'Olympique de Marseille cette semaine. Si Lionel Messi est forfait pour le choc de la quatrième journée de Ligue des champions face aux Portugais (mardi à 21h sur RMC Sport 1), l'Argentin est espéré pour le Classique contre le rival phocéen. Présent en conférence de presse à la veille du rendez-vous européen, Christophe Galtier a justifié l'absence de la star sud-américaine.

"Leo a senti une gêne au mollet lors du premier match de la confrontation contre le Benfica. On pensait, et lui aussi pensait pouvoir participer au match de mardi. Finalement c’est encore limite, a estimé l'entraîneur du club de la capitale ce lundi. Il y a eu très peu de délais, six jours, entre les deux matchs et c’est un mollet. Cela va beaucoup mieux, il est très confiant mais il a encore cette sensation désagréable qui fait que dans un match de cette importance-là, il a préféré s’abstenir."

>> La conférence de Galtier et Vitinha avant PSG-Benfica

"Fort probable que Leo soit présent face à l'OM"

Privé de la "Pulga" contre l'équipe lisboète en Ligue des champions, Christophe Galtier s'est montré confiant et assez optimiste pour l'affiche de la onzième journée de Ligue 1 dimanche prochain

"Quant à savoir s’il va être présent face à Marseille, on va voir l’évolution tout au long de la semaine, a encore expliqué le technicien parisien. Mais oui, il est fort probable que Leo soit présent face à l’Olympique de Marseille."

Sans Messi, Paris a encore de la ressource

Leader de Ligue 1 avec un point d'avance sur la surpenante équipe de Lorient et trois longueur de mieux que l'OM, le PSG espère retrouver Lionel Messi pour le choc contre son rival marseillais. Mais en attendant, Christophe Galtier va devoir trouver d'autres solutions en C1 contre le Benfica. Un duel qui pourrait s'avérer déterminant en vue de finir à la première place du groupe H.

"On connait l’importance de Leo dans notre jeu. L’importance et l’état de forme en ce début de saison. Et la connexion qu’il peut avoir avec Kylian (Mbappé) ou Ney', ou avec nos pistons, a renchéri l'entraîneur du Paris Saint-Germain au sujet de l'attaquant argentin. Evidemment que l’on ne peut pas se réjouir de l’absence de Leo. Peu importe quel joueur, et encore plus quand c’est Leo notre animateur sur le plan offensif. Il faudra trouver d’autres solutions, d’autres connexions pour amener le danger sur la défense portugaise. Mais évidemment que cela change certaines choses sur le placement et dans l’organisation des uns et des autres."