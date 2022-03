Real-PSG: "Neymar et Messi sont des mercenaires", lance Rothen

Dans son émission Rothen s’enflamme, sur RMC, Jérôme Rothen a eu des mots très durs envers Lionel Messi et Neymar. Selon le membre de la Dream Team RMC Sport, les deux joueurs sont les principaux responsables de l’élimination du PSG contre le Real Madrid.

Jérôme Rothen a identifié ceux qu’il considère comme les principaux responsables du fiasco de Bernabeu. Ce jeudi, au lendemain de la terrible élimination du PSG contre le Real Madrid (3-1)en 8e de finale de Ligue des champions, l’ancien joueur du club de la capitale (2004-2010) n’a pas épargné Lionel Messi et Neymar, qui sont, selon lui, les deux éléments à pointer du doigts après cette débâcle.

"Les responsables de cette défaite, pour moi, sont Neymar et Messi, a estimé le membre de la Dream Team RMC Sport dans son émission Rothen s’enflamme. C’est à eux de prendre leurs responsabilités ! Quand Leonardo les recrute et qu’il nous les met tout là-haut, ce sont des légendes du club, ils ont leur statut et ils sont payés pour ça! Donc à qui tu t’en prends ? Je ne m’en prends pas à Verratti, à Danilo, à Paredes ou à Mbappé, je m’en prends aux deux autres, aux deux mercenaires !"

Messi, "une fraude"

Jérôme Rothen est même allé jusqu’à considérer Messi comme "une fraude" depuis qu’il est arrivé dans la capitale française. "J’ai honte de parler de Messi comme ça, mais c’est la réalité ! Hier, il marche sur le terrain. Il a fait des efforts de 10 mètres ! Modric l’a mis dans sa poche !" a-t-il poursuivi sur RMC, avant de s’attarder sur le cas Neymar.

"L’autre - ça m’énerve tellement de citer son nom - il a perdu tous ses ballons! Depuis qu’il est là, c’est du foutage de gueule! Il a disputé moins de 50% des matchs du PSG et quand il est là on va lui trouver des excuses en disant qu’il revenait de blessur ? Non, il n 'y a pas de temps, c'était hier soir qu'il fallait être là mon coco! Messi, stop! Neymar, stop!"

Rothen: "Je veux une bonne fois pour toute que ce directeur sportif dégage !"

L’ancien joueur du PSG et de Monaco a également eu un petit mot pour Leonardo. Selon lui, le directeur sportif a une grande part de responsabilité dans ce fiasco de par son incapacité à recruter des joueurs de caractère. "Quel joueur représente le mieux le caractère au PSG aujourd’hui ? À quel joueur vous vous identifiez ? Je veux une bonne fois pour toute que ce directeur sportif dégage, qu’il dégage ! Il n’a rien à faire ici ! Depuis trois ans, c’est une catastrophe !"