PSG: "Je ne vois pas la solution", Riolo très inquiet après la prestation défensive contre le Benfica

Face au Benfica Lisbonne, ce mercredi en Ligue des champions (1-1), le PSG a été bousculé comme rarement sur le plan défensif. Dans le podcast After Paris, Daniel Riolo analyse ce problème qui, selon lui, prend ses origines dans le mercato du club de la capitale.

Contre le Benfica Lisbonne, le PSG a perdu ses premiers points de la saison sur la scène européenne (1-1). Et, sur la pelouse du stade de la Luz, les difficultés du club de la capitale en défense sont apparues aux yeux de tous, l’arrière-garde de Christophe Galtier étant dépassée à de nombreuses reprises sur les assauts portugais.

"Campos a avoué avoir raté le mercato car ils n’ont pas pu faire ce qu’ils voulaient faire. On est obligé de constater qu’il y a plein de secteurs où des joueurs ne semblent pas pouvoir jouer ensemble, analyse Daniel Riolo dans le podcast After Paris ce jeudi. En défense, c’est ça. Il y a eu une idée qui est de faire jouer trois mecs dans l’axe et de mettre à l’aise deux joueurs qui ont le profil pour jouer piston, Hakimi et Mendes. L’année dernière, on disait qu’on avait des latéraux qui n’étaient pas à l’aise dans un système à quatre. Donc tu mets un système à trois."

Le loupé sur le dossier Skriniar à l'origine de ces maux ?

"A trois, tu t’aperçois que Marquinhos n’est pas totalement fait pour ce genre de défense ou qu’il n’a en tout cas pas d’automatismes, que Danilo fait ce qu’il peut dans ce rôle-là mais que ce n’est de toute façon pas un défenseur central et que Sergio Ramos est cramé, poursuit le membre de la Dream Team RMC Sport. Le paradoxe un peu fou, c’est que, quand tu as trois joueurs dans l’axe, ce n’est pas là que tu dois souffrir car tu es un peu blindé… Eh bien, au PSG, tu n’es pas blindé, c’est là que ça rentre comme dans du beurre !"

Pour Daniel Riolo, ces problèmes défensifs sont la conséquence du mercato du club de la capitale. Le loupé de la direction parisienne dans le dossier de Milan Skriniar, pisté tout l’été mais finalement resté à l’Inter Milan, coûte cher au PSG, selon l’éditorialiste.

"Il y a un souci récurrent et ça vient d’un joueur en méforme, d’un joueur pas vraiment à sa place et d’un autre qui est à mon avis un peu cramé. Je ne vois pas la solution. C’est pour ça qu’ils se sont battus jusqu’au bout pour avoir Skriniar, car avec Skriniar tu passes à une défense à quatre avec Skriniar et Marquinhos associés et que tous les autres vont sur le banc", ajoute Daniel Riolo dans le podcast After Paris.

A égalité avec le Benfica en tête du groupe H, les hommes de Christophe Galtier ont l’opportunité de prendre seuls la place de leader en battant les Portugais mardi prochain au Parc des Princes (21h sur RMC Sport 1). Histoire de faire un peu oublier la soirée délicate passée par Marquinhos & Co sur la pelouse du Benfica.