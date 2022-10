PSG: Neymar est "sûr" que Paris va "bientôt" gagner la Ligue des champions

Au cours d’un entretien à PSG TV, Neymar a assuré que l’heure du club de la capitale en Ligue des champions allait bientôt sonner. Selon le Brésilien, la clef est d’apprendre à souffrir en équipe.

Voilà déjà cinq ans qu’il court après. Depuis son transfert retentissant au PSG à l’été 2017 contre un chèque de 220 millions d’euros, Neymar n’a toujours pas réussi à soulever la Ligue des champions avec le club de la capitale. Revenu affuté comme jamais depuis le début de la saison, le Brésilien croit dur comme fer que l’heure de Paris a bientôt sonné.

"C’est un objectif cette année de gagner avec les deux équipes, tout gagner avec le Paris Saint-Germain et la sélection brésilienne, a-t-il confié à PSG TV. Nous avons une Coupe du monde à venir et nous savons combien la Coupe du monde est difficile, mais j’ai ce grand rêve de la gagner. Et la Champions League, que nous gagnerons bientôt, j’en suis sûr."

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en direct le PSG en Ligue des champions

Neymar: "Pour gagner, une équipe doit apprendre à souffrir"

"La Champions League est une compétition très difficile, nous savons qu’il y a des grands joueurs, de grandes équipes et il y a des moments dans les matchs où il faut souffrir, a poursuivi le N°10 brésilien. Donc, pour gagner, une équipe doit apprendre à souffrir, souffrir de manière à ne pas encaisser de but, à ne pas donner d’espace à l’adversaire."

Depuis son arrivée au PSG, Neymar, vainqueur de la C1 en 2015 avec le Barça et un certain Lionel Messi, a connu des fortunes diverses sur la scène européenne: 8e de finale en 2018, 2019 et 2022, demi-finale en 2021 et finale en 2020. Cette saison sera-t-elle enfin la bonne ?