PSG: Messi raconte le jour où il est "parti en pleurant" après avoir laissé ses enfants à l’école

Au cours d’un entretien à ESPN Argentina, Lionel Messi s’est notamment confié sur ses premiers pas délicats à Paris après son arrivée au PSG à l’été 2021. Un épisode qui témoigne de la difficile adaptation de La Pulga à son nouvel environnement.

Ce n’est un secret pour personne: au moment de son départ de Barcelone après une vingtaine d’années passées en Catalogne, Lionel Messi a vécu une adaptation délicate à son nouvel environnement. En s’engageant avec le Paris Saint-Germain dans l’une des signatures les plus retentissantes de l’histoire du football, l’Argentin et sa famille ont dû repartir de zéro.

"Les enfants sont ceux qui se sont le mieux adaptés, a confié Lionel Messi à ESPN Argentina à propos de cet épisode. C'était la chose qui nous inquiétait le plus et c'était la chose la plus facile de toutes... Pour eux, commencer l'école, se faire de nouveaux amis, c'était très normal, très simple. Nous (avec sa femme, Antonella, ndlr), nous avons beaucoup souffert pour cela."

Messi: "Ce n'est pas facile d'arriver dans un nouvel endroit avec une langue différente"

"Je me souviens les avoir laissés à l'école et être partie en pleurant, en souffrant pour eux. La vérité est qu’on s’est pris la tête pour rien parce que c'était spectaculaire. À Barcelone, nous avions fait notre vie, ce n'est pas facile d'arriver dans un nouvel endroit avec une langue différente. Nous pensions qu'ils allaient passer un mauvais moment et rien de tout cela, au contraire."

A l'inverse de ses enfants, l’acclimatation de Messi a été compliquée, notamment sur le terrain. "J'avais l'habitude de jouer toute ma vie d'une manière et arriver à un endroit où ce n'est pas pareil, où tu joues différemment, où tu vois le football différemment, avec de nouveaux coéquipiers... J'avais à Barcelone des coéquipiers qui jouaient à mes côtés depuis de nombreuses années et ils me connaissaient par cœur. C'était tout nouveau pour moi", confiait-il au média argentin Tyc Sports en mai dernier

Après une saison d’adaptation, le génie argentin est revenu à son plus haut niveau depuis cet été. "Je me sens bien. C’est différent de l’an dernier, expliquait-il après la victoire de l’Argentine contre le Honduras, le 24 septembre à Miami. Je savais que ça allait être ainsi. L'année dernière, comme je l'ai déjà dit, j'ai traversé une mauvaise période. Je ne me suis jamais trouvé. Là, c'est différent. Je suis venu avec un autre état d'esprit, en étant plus à l'aise en club, avec le vestiaire, le jeu, les coéquipiers. La vérité, c'est que je me sens très bien et que je profite à nouveau."

Ses statistiques depuis le début de l'exercice 2022-2023 (7 buts, 8 passes décisives toutes compétitions confondues) et son rayonnement sur le jeu parisien prouve que tout est désormais derrière lui.