PSG-Leipzig: "On doit trouver un collectif le plus vite possible", prévient Verratti

Le PSG ne s’est pas montré très convaincant lors de sa victoire face à Leipzig, mardi en Ligue des champions (3-2). Marco Verratti en est bien conscient. Le milieu de terrain italien espère que Paris va rapidement améliorer son rendement pour exploiter au mieux son effectif de stars.

Kylian Mbappé pour cacher la forêt. Si le PSG l’a emporté face à Leipzig, mardi en Ligue des champions (3-2), il le doit en grande partie à son attaquant de 22 ans. Intenable sur la pelouse du Parc des Princes, le champion du monde 2018 a fait plier presque à lui seul la défense du club allemand. De quoi atténuer la performance collective très moyenne de son équipe. Pour ne pas dire décevante.

Après une heure de jeu assez indigeste, Mauricio Pochettino a d'ailleurs choisi de revoir ses plans alors que les visiteurs menaient 2-1 et que Paris était au bord de la rupture. Le coach argentin a lancé Danilo pour passer à trois défenseurs centraux. Un changement tactique qui a permis de stabiliser son équipe. A défaut de la faire réellement briller.

"Ça ne suffit pas d’avoir des grands joueurs"

"C’est le football d’aujourd’hui. Ça ne suffit pas d’avoir des grands joueurs, a réagi Marco Verratti sur beIN SPORTS. Toute l’équipe est composée de grands joueurs, des champions du monde, des joueurs qui ont gagné beaucoup de Ligue des champions. Tout le monde est fort. Mais l’équipe qui va gagner, à la fin, c’est celle qui a le meilleur collectif. Et c’est ça qu’on doit trouver le plus vite possible. Être plus costauds, être encore mieux avec le ballon."

Malgré un début de saison réussi sur le plan comptable, le club de la capitale dégage toujours aussi peu de sérénité dans son jeu. Les matchs s’enchaînent et se ressemblent souvent. Arrivé en janvier dernier, Pochettino continue de réclamer du temps pour bâtir une équipe séduisante. Pour le moment, le chantier semble encore vaste. Les résultats atténuent le malaise, mais comme l’a souligné Verratti, il faudra sans doute montrer autre chose pour rêver plus grand d’ici l’été prochain.