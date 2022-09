PSG-Juventus: Bonucci s'attend à souffrir face au "stratosphérique" Mbappé

S'il a mis en exergue la progression du jeune prodige parisien, en réalité, Leonardo Bonucci craint "le PSG en général", avant le déplacement de la Juventus au Parc des Princes (ce mardi à 21h), en Ligue des champions.

Sur la lancée de son flamboyant début de saison en Ligue 1, on s’attend à ce que le PSG enflamme le Parc des Princes, en Ligue des champions, face à la Juventus Turin (ce mardi à 21h, sur RMC Sport 1). Pour contrarier les trois stars parisiennes, irrésistibles depuis le coup d’envoi du championnat de France, la Juventus Turin devrait adopter une philosophie de jeu beaucoup plus restrictive et camper dans ses 30 mètres. Pour réduire les espaces et empêcher ainsi les prises de profondeur de Kylian Mbappé, craint par les Turinois.

Bonucci craint de vivre une soirée compliquée

"Kylian (Mbappé) est un joueur stratosphérique. Il a montré récemment qu’il avait toutes les qualités pour devenir le meilleur joueur du monde, a observé le capitaine de la Vieille Dame, le défenseur central Leonardo Bonucci, lundi en conférence de presse. L’avenir et l’âge sont de son côté. Je suis sûr aussi qu’en raison de la mentalité qu’il a et de sa façon de parler, il veut grandir. Pour nous, ce sera très difficile de jouer contre lui, contre Messi, contre Neymar, contre le PSG en général. Il faudra un grand travail d’équipe pour faire mal au PSG."

Mbappé ne sera pas le seul danger à surveiller, Hakimi et Nuno Mendes apportent aussi beaucoup de profondeur au jeu parisien, quand Messi et Neymar, exemplaires depuis la reprise, se régalent dans les petits espaces. Le PSG peut en plus compter sur le volume de jeu de Verratti et Vitinha. Ce dernier suit les mouvements de Neymar et propose des solutions hautes, accélère le jeu, n’hésitant pas à aller au charbon quand cela est nécessaire pour maintenir l’équilibre collectif. La Juve risque de ne pas trop voir le ballon, et quand elle le récupérera, il s’agira de se montrer tranchant, sous peine de vivre une pénible soirée.