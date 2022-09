PSG-Juventus: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le choc de la Ligue des champions

Le PSG reçoit la Juventus, ce mardi (21h) dans le choc de la première journée de la Ligue des champions avec l’ambition de bien démarrer une compétition que le club veut toujours remporter.

C’est reparti pour un tour. Le PSG lance sa onzième campagne consécutive en Ligue des champions ce mardi (21h) par un choc contre la Juventus, l’autre gros morceau du groupe H. Six mois après la nouvelle désillusion face au Real Madrid (victoire 1-0 à l’aller, défaite 3-1 au retour) en huitièmes de finale, Paris nourrit toujours la même ambition: inscrire enfin son nom au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions de club. Le parcours 2022-2023 commence donc ce mardi soir dans un Parc des Princes rempli.

Le match entre le PSG et la Juventus sera diffusé sur RMC Sport 1. Vous pourrez suivre l’avant-match dans Champions Zone avec l’annonce de la composition, les analyses des choix de Christophe Galtier et les coulisses de la rencontre. Vous retrouverez toutes les réactions d’après-match dans la même émission après le coup de sifflet final. La rencontre sera aussi retransmise sur Canal+. Vous pourrez également la suivre à la radio sur RMC et en direct commenté sur notre site.

Paris démarre cette campagne avec ambition et une bonne dose de confiance gonflée par un bon début de saison. Les hommes de Christophe Galtier ont remporté le trophée des champions et occupent la première place en Ligue 1 avec une attaque en feu (24 buts en six matchs).

"C’est évidemment une compétition que les joueurs adorent avec une grande exposition, un magnifique trophée, a rappelé Christophe Galtier en conférence de presse lundi. C’est bien la première fois que je vois des joueurs se projeter si rapidement dans un match que ce soit de manière collective ou individuelle. Chacun a pris soin de très bien récupérer, de bien se préparer sur les 48 heures. Après, est ce qu’il y a de l’excitation? Non il y a l’envie de commencer cette compétition."