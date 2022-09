Ligue des champions: PSG-Juventus classé à risque

Le choc entre le PSG et la Juventus, ce mardi (21h, sur RMC Sport, 1ere journée de la Ligue des champions) a été classé à risque par les autorités qui redoutent la présence de supporters de Naples.

Le Parc des Princes va bouillir ce mardi pour le retour de la Ligue des champions. Auteur d’un séduisant début de saison, le PSG accueille la Juventus dans le choc entre les deux favoris du groupe H (21h, sur RMC Sport 1). Le stade fera le plein avec parcage visiteurs très bien garni mais pas être entièrement rempli puisque la Juventus n’a pas commercialisé la totalité des 2.000 que compte le parcage. Environ 1.500 fans turinois sont attendus, dont 150 ultras.

Le match Naples-Liverpool mercredi réduit les chances de présence de fans napolitains

Selon L’Equipe, la division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) a classé la rencontre à risques de niveau 2 (sur 5). Les autorités redoutaient la présence des supporters de Naples, ennemis de ceux de la Juventus et proches de ceux du PSG de la tribune Auteuil. Une hypothèse finalement un peu atténuée par la rencontre entre Naples et Liverpool, mercredi (21h) également en Ligue des champions. Selon le quotidien, entre 400 et 450 CRS ou gendarmes mobiles seront mobilisés pour ce match.

Paris démarre cette campagne européenne avec toujours le même objectif de remporter la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Le club français reste sur une très douloureuse élimination en huitièmes de finale de la compétition face au Real Madrid (1-0, 3-1) qui avait tout renversé dans la dernière demi-heure du match retour grâce à un triplé de Karim Benzema.

Pour Christophe Galtier, nommé entraîneur durant l’intersaison, son équipe n’est pas favorite. "Non, ça serait très réducteur par rapport aux autres concurrents, a-t-il confié lundi en conférence de presse. Chaque année, huit ou neuf équipes estiment qu'elles peuvent gagner la Champions League. Et souvent, elles ne vont pas au bout, il y a des surprises, des scenarii incroyables avec l’ascenseur émotionnel sur des matchs. Que le club ait l'ambition de l'emporter, c'est légitime. Qu'on soit favori, je ne le pense pas."