Équipe de France: Pogba va finalement se faire opérer, à deux mois et demi du Mondial 2022

D’abord écartée, la nécessité d’une intervention chirurgicale est devenue inéluctable pour Paul Pogba, qui a rechuté ce lundi à l’entraînement avec la Juventus Turin. Une opération qui rend incertaine sa présence au Mondial 2022, prévu dans deux mois et demi au Qatar.

Très mauvaise nouvelle pour Paul Pogba et l’équipe de France. Leader des Bleus et titulaire régulier de Didier Deschamps au milieu de terrain, le Français de 29 ans va devoir être opéré du ménisque de son genou droit.

Le joueur de la Juventus Turin s'est fait mal ce lundi à l'entraînement lors d'une conduite de balle assez banale. Avec cette opération, qu’il avait voulu éviter pour revenir sur les terrains dans les temps, sa participation au Mondial 2022 devient de plus en plus incertaine.

Une première blessure survenue fin juillet

La compétition se déroulera du 20 novembre au 18 décembre au Qatar, dans deux mois et demi. Le temps devrait filer un peu trop vite pour la "Pioche". Blessé à l’entraînement fin juillet lors de la tournée aux Etats-Unis des Bianconeri, le champion du monde 2018 avait enclenché une thérapie conservatrice pendant cinq semaines, qui devait lui permettre de soigner sa lésion du ménisque latéral du genou droit.

Déjà embarassé par l'affaire qui le lie à son frère Mathias et dans laquelle figure le nom de son coéquipier Kylian Mbappé, Paul Pogba avait alors pris l’avis de plusieurs spécialistes sur les traitements possibles et notamment sur la nécessité ou non d’une intervention chirurgicale. L’opération avait préalablement écartée, avant de redevenir inéluctable avec cette rechute.

C'est un gros coup dur pourDidier Deschamps, qui devra peut-être se passer de Pogba. Le Mondial 2022 débutera pour l’équipe de France le 22 novembre, contre l’Australie.