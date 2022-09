PSG-Juventus: Rabiot s’attendait à un accueil un peu hostile du Parc des Princes

Adrien Rabiot, milieu de terrain de la Juventus, a été sifflé par une partie du Parc des Princes au moment de sa sortie, mardi lors du match entre les deux équipes. Il s’attendait à cet accueil même s’il a confié sa joie d’être revenu à Paris.

Adrien Rabiot (27 ans) a fait son grand retour au Parc des Princes trois ans après son départ du PSG pour la Juventus Turin. Cela s’était terminé de manière conflictuelle avec la direction de l’époque qui avait exigé sa mise à l’écart du groupe professionnel pour les six derniers mois en raison de son refus de prolonger. Il avait finalement quitté le club, libre, l’été suivant. Un peu plus de trois ans plus tard, le milieu de terrain a retrouvé le Parc des Princes, mardi lors de la défaite de son équipe (2-1) à Paris. Plutôt épargné pendant la rencontre, il a été sifflé par une partie du stade au moment de son remplacement par Moise Kean à la 87e minute.

"Le Parc, c’est un lieu particulier pour moi"

"J'étais très content de revenir ici, j'ai grandi ici, je ne m'attendais pas forcément à être bien reçu parce que ça s'est un peu mal fini, mais je suis très content de revenir à Paris", a-t-il confié en conférence de presse. Avant cela, il s’était aussi exprimé au micro de RMC Sport sur ces retrouvailles. "Je suis très content de revenir à Paris, dans le Parc où j’ai fait tant de match, a-t-il déclaré. C’est un lieu particulier pour moi, j’étais content de revenir ici même si la soirée ne se termine pas comme je l’aurais voulu. Ça fait très plaisir d’être revenu ici."

Il a aussi regretté le scénario du match et la trop grande timidité de son équipe. "On a eu une première période assez difficile, surtout les vingt premières minutes où on les a laissés jouer, on les a un peu trop regardés, a-t-il regretté. On a joué trop bas sans leur mettre la pression, on a des regrets là-dessus parce qu’on prend deux buts rapidement et ça change le match. En deuxième mi-temps, on a montré un autre visage et on aurait pu revenir au score. On est un peu amer. Il faut encore travailler mais c’était un beau match, surtout la deuxième période où on n’a pas lâché, on a tenté de revenir et on aurait pu les mettre plus en difficulté."

A un an de la fin de son contrat, l’international français (29 sélections, 2 buts) a un peu agité le mercato cet été avec un intérêt de Manchester United, Monaco ou Chelsea pour son profil. Il est finalement resté dans le Piémont. "Je me sens bien, ça fait plusieurs saisons que je suis à la Juventus, a-t-il rappelé. Mon départ n’était pas lié à une place de non-titulaire avec l’équipe, ça n’avait rien à avoir avec tout ça. C’était un épisode du mercato. Finalement, ça ne s’est pas fait, je suis resté, je suis très content d’être là. On a une bonne équipe. On a fait un très bon recrutement cet été. On va lutter sur tous les tableaux, sur le championnat, la Ligue des champions.