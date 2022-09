PSG-Juventus: la vidéo du superbe but de Mbappé qui lance parfaitement Paris

Paris n'a pas mis longtemps à entrer dans sa Ligue des champions. À la 6e minute, sur une merveille d'offrande de Neymar par-dessus la défense de la Juve, Kylian Mbappé est venu claquer une reprise du droit imparable pour Mattia Perin.

Six minutes de jeu et déjà une merveille de but pour le PSG face à la Juve, lors de la première journée de Ligue des champions (groupe H). Bien entrés dans la partie, les hommes de Christophe Galtier n'ont pas mis longtemps à prendre les devants au score, et de quelle manière !

Le délice de Neymar, le bijou de Neymar

Sur un ballon aux 30 mètres dans les pieds de Neymar, le Brésilien fixe les défenseurs adverses avant de glisser une louche sublime en direction de son coéquipier Kylian Mbappé. Le Français reprend de volée du droit et place un missile hors de portée de Mattia Perin.

Auteur d'un début de saison canon en Ligue 1 (7 buts et 6 passes décisives en six journées), Neymar lance parfaitement sa campagne en C1 avec cette passe sublime. Kylian Mbappé, lui, entame la compétition avec un but d'entrée, son 34e en Ligue des champions.

Dans un Parc des Princes en ébullition au coup d'envoi, les Parisiens vont tenter de confirmer cette belle ouverture du score afin de prendre la tête de leur groupe H. Dans l'autre rencontre du soir, le Benfica défie le Maccabi Haïfa.