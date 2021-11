PSG: "Le projet de jeu nous l’avons, les idées nous les avons", lance Pochettino

A la veille de Leipzig-PSG en Ligue des champions (mercredi, 21h sur RMC Sport 1), l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a tenu ce mardi à défendre son projet de jeu, en rappellant que son équipe est toujours en phase de construction, et que les résultats sont là.

C'est un fil conducteur depuis le début de la saison: le PSG gagne, oui, mais il le fait souvent sans convaincre. Vendredi encore, c'est grâce à un grand Angel Di Maria, et une baisse de régime des Dogues en fin de rencontre, que le club de la capitale est parvenu à battre le LOSC, sur le fil (2-1). De quoi inquiéter Mauricio Pochettino? Visiblement, non.

Interrogé ce mardi, à la veille de Leipzig-PSG en Ligue des champions (mercredi, 21h sur RMC Sport 1) sur le contenu proposé par ses troupes, l'entraîneur parisien s'est voulu rassurant.

"Nous sommes dans un processus de construction"

"Chaque match a ses complications, a-t-il d'abord glissé. En tant qu'entraîneur on veut toujours s'améliorer. On est en phase d'amélioration. Georginio Wijnaldum a expliqué que les joueurs avaient besoin de temps pour s'adapter aux autres joueurs et au système. C'est certain. On est dans ce processus."

Autrement dit: pour tirer le meilleur de son impressionnant effectif, Pochettino a davantage besoin de matchs que d'idées. "Le projet (de jeu), nous l’avons, les idées, nous les avons, et la manière d’appliquer ces idées, nous la connaissons, s'est-il défendu. Après, nous sommes dans un processus de construction de l’équipe. Construire une équipe est un processus avec des étapes. Je ne vais pas tout expliquer aujourd'hui, mais nous y travaillons. Nous donnons la priorité à ce qui nous semble important. Les choses sont claires. (...) Nous sommes aussi dépendants de plusieurs autres facteurs. C'est difficile à évaluer. Dans ces circonstances, on va continuer de progresser."

Et de l'assurer: "Le football veut des résultats rapides, mais nous sommes justement en train d'améliorer nos résultats ainsi que notre jeu, sur le plan collectif et individuel."