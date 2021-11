Leipzig-PSG: comment Paris peut jouer sans Messi

Le PSG sera privé de Lionel Messi pour son déplacement à Leipzig, ce mercredi en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). En l’absence du sextuple Ballon d’or, Mauricio Pochettino va devoir repenser sa ligne d’attaque. En comptant notamment sur le retour d’Angel Di Maria.

C’est la première fois de la saison que Paris va devoir se débrouiller sans Lionel Messi en Ligue des champions. Victime d’une gêne aux ischio-jambiers et d’une douleur au genou, l’attaquant argentin est forfait pour le déplacement à Leipzig, ce mercredi, lors de la quatrième journée de la phase de poules (21h sur RMC Sport 1). En l’absence de son compatriote, auteur de trois buts en trois matchs de C1, Mauricio Pochettino va devoir repenser ses plans. Avec plusieurs options sur la table et le retour aux affaires d’Angel Di Maria, suspendu depuis le début de la campagne européenne.

S’il souhaite aligner un trio offensif à la Red Bull Arena, le coach parisien peut opter pour une solution assez simple: remplacer Messi par Di Maria. Poste pour poste. El Fideo est un habitué de l’aile droite, d’où il aime se lancer pour rentrer sur son pied gauche. Dans ce cas-là, Neymar occuperait le couloir gauche et Kylian Mbappé évoluerait en pointe. Mais Pochettino pourrait aussi choisir de décaler le champion du monde 2018 à gauche, où il a souvent été performant, afin d’aligner Mauro Icardi devant et Di Maria à droite. Ce serait alors un petit désaveu pour Neymar, qui se retrouverait sur le banc.

Un trio ou un quatuor devant?

L’entraîneur argentin peut également miser sur un quatuor offensif contre Leipzig. Dans une compo plus audacieuse. Avec Neymar à gauche, Di Maria à droite et un duo d’attaque Mbappé-Icardi par exemple. Il y a aussi la possibilité de faire glisser Mbappé à gauche, pour aligner Neymar en meneur de jeu, Di Maria à droite et Icardi seul en pointe. A moins que Pochettino ne surprenne son monde en faisant confiance à Julian Draxler, régulièrement utilisé malgré son faible rendement.

Dans l’est de l’Allemagne, Paris tentera en tout cas de conforter sa place de leader du groupe A. Après avoir été tenus en échec à Bruges (1-1), les partenaires de Marquinhos ont battu Manchester City (2-0) et Leipzig (3-2) au Parc des Princes. Ils comptent 1 point d’avance sur City et 3 points sur Bruges. Leipzig, bon dernier, n’a pas encore débloqué son compteur dans cette C1. S’il l’emporte à nouveau face aux partenaires de Christopher Nkunku, le PSG s'ouvrira en grand les portes des 8es de finale. En attendant de retrouver Messi.