PSG-Leipzig: "Cadeau", le film RMC Sport de la victoire offerte aux Parisiens

Découvrez "Cadeau", le film RMC Sport de la victoire du PSG face à Leipzig (3-2) mardi soir au Parc des Princes lors de la 3eme journée de la Ligue des champions. Un succès qui porte la griffe des deux stars parisiennes Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Le PSG sauvé par ses stars. C’est ce qu’on retiendra de la victoire des joueurs de Mauricio Pochettino face au RB Leipzig 3-2, mardi soir en Ligue des champions. Sur la pelouse du Parc des Princes, les Parisiens ont terriblement souffert face à la formation allemande, venue pour jouer et s’imposer.

Cette soirée, RMC Sport vous la fait revivre avec son film-événement (vidéo ci-dessus). L'occasion de découvrir des images inédites, avec notamment les mots réconfortants de Lionel Messi pour Kylian Mbappé après le penalty raté dans le temps additionnel, ou encore les retrouvailles chaleureuses entre Messi et Ronaldinho avant le coup d'envoi.

Connexion Mbappé-Messi

Si Paris, fébrile en défense, n’était clairement pas dans un grand jour, elle comptait avec Lionel Messi et Kylian Mbappé deux joueurs d’exception. Et ces deux-là, même orphelins de Neymar, blessé, ont assuré la victoire au club de la Capitale. Un but "mbappesque" du Français, un autre de Lionel Messi servi par son équipier et enfin une panenka parfaite de l’Argentin après une faute de Simakan sur Mbappé.

Une histoire de cadeaux entre les deux hommes puisqu’après avoir laissé l’Argentin tiré le premier penalty, Messi a demandé à Mbappé de tirer second en fin de partie. Un tir au but manqué par le Français. "Le premier, il doit le tirer. Il m'a laissé le deuxième et je l'ai manqué", a déclaré le champion du monde, élu homme du match à l’issue de la rencontre.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder le PSG en Ligue des champions